Первый в Казани электробус за месяц тестирования перевез 12,5 тыс. пассажиров

Первый в Казани электробус за месяц тестовой эксплуатации перевез 12,5 тыс. пассажиров, проехав всего 5,7 тыс. км, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Электробус КАМАЗ-6282 начал ездить в тестовом режиме чуть более месяца назад. Для его бесперебойной работы на конечной станции «Речной порт» установлено зарядное устройство «Торнадо», обеспечивающее зарядку за 8 – 10 минут.

По информации гендиректора «Метроэлектротранса» Айдара Абдулхакова, предприятие получило 684 положительных отзыва от пассажиров, поддержавших новый вид транспорта.

После завершения тестирования «Метроэлектротранс» подготовит отчет об экономической эффективности использования электробуса в городе в сравнении с троллейбусами и автобусами. Свои пожелания могут оставить и горожане – в салоне электробуса размещен QR-код и номер телефона для связи.

Электробус эксплуатируется на троллейбусном маршруте №3, проходящем от Академика Глушко до Речного порта.