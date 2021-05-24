По итогам XVI «Державинских чтений» создадут электронный сборник статей конференции

В Казани с 24 по 26 мая пройдет научная конференция «Державинские чтения». По ее итогам будет составлен электронный сборник. Мероприятие соберет порядка 500 студентов со всей страны. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова.



«В этом году приняли решение выпустить сборник в электронном формате. Это очень удобно и современно. Главная тема нашей конференции: „Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях“», — отметила спикер.



Она подчеркнула, что сейчас эта тема очень актуальна, особенно после всех событий предыдущего года. Конференция пройдет при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, установленных из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в этом году иностранные участники смогут следить за мероприятием в режиме онлайн. Всего предусмотрено восемь круглых столов и шесть секций, посвященных культуре, правовым нормам, образованию и многим другим темам, добавил первый проректор Всероссийского государственного университета юстиции Дмитрий Григорьев.



При этом один из круглых столов будет посвящен государственному регулированию в системе образования, который организован Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Подробнее об этом рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.



«Было много дискуссий, но коронавирус показал, что цифровым технологиям в образовании быть, хотим мы этого или нет. Они до сих пор юридически не оформлены. Из-за этого постоянно возникают разного рода вопросы», — пояснил Музаев.

По итогам «Державинских чтений» всегда составляется сборник статей, но с этого года его решили выпускать в электронном виде.

Более подробно о грядущей конференции читайте на сайте ИА «Татар-информ».