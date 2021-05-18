Поправки в Конституцию и коронавирус: что обсудят на ближайших «Державинских чтениях»

- В этом году для «Державинских чтений» выбрана тема «Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях». Почему выбрана именно эта тема и на чем будут расставлены основные акценты?

- «Державинские чтения» - авторитетная научная площадка для обсуждения самых острых тем нашего времени. Предстоящая конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем совершенствования правовых институтов, развития отечественного законодательства, правоприменительной практики. Безусловно, заявленная тема конференции является своевременной, поскольку мы являемся свидетелями происходящих изменений. События 2020 года стали серьезным, глобальным вызовом для человечества: мировой экономический кризис, внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, переход к дистанционному труду и обучению, изменение форм социальных коммуникаций – все это ведет к трансформации всех сфер общественных отношений.

Также одним из самых актуальных вопросов прошедшего года стало внесение поправок в Конституцию Российской Федерации, поэтому основные конституционно-правовые новеллы выбраны участниками конференции темами докладов. На конференции сделают акцент на необходимость исследования общих теоретических проблем и последствий трансформации общественной и правовой действительности в современном мире, обратят внимание на опыт и перспективы модернизации системы государственного управления, проанализруют актуальные проблемы применения гражданского и предпринимательского права в новых сферах правового регулирования, определят основные направления стратегии развития уголовной политики России на современном этапе. Также на «Державинских чтениях» особое внимание уделяется исследованию цифровизации российского гражданского судопроизводства и исполнительного производства на современном этапе.

- Чем «Державинские чтения»-2021 будут отличаться от прошлогодних? И какие изменения внес коронавирус в проведение конференции и ее повестку? Почему выбран очный формат проведения? Ведет ли это к каким-либо ограничениям? И рассматриваете ли вы вариант с переходном на онлайн?

- В этом году конференция отличается, прежде всего, заявленными темами для обсуждения на секциях и круглых столах. При этом секции – это новый формат научно-исследовательской площадки. На них предложены к дискуссии научные доклады по основным проблемным темам конференции, а на круглых столах участники поделятся мнениями и идеями по предложенным вопросам.

Не остались без внимания научного сообщества проблемы применения гражданского и предпринимательского права в новых сферах правового регулирования: цифровые активы, биомедицина, робототехника, нанотехнологии, защита прав личности, имущественных и корпоративных интересов в свете пандемии коронавируса. На секции «Общие теоретические проблемы и последствия трансформации общественной и правовой действительности в современном мире» предлагаются к обсуждению такие темы как влияние права на формирование информационного общества, трансформация правовой действительности в свете информатизации и цифровизации общества.

На секции «Модернизация системы государственного управления: опыт и перспективы» рассмотрят вопросы, которые ранее не обсуждались на конференции. Это, например, современное состояние и перспективы развития цифровизации государственного управления, правовое регулирование финансовых отношений в условиях глобализации и цифровизации экономических процессов и многие другие.

На секции «Эволюция конституционно-правового обустройства России: концептуальные направления» эксперты расскажут о сферах конституционного регулирования, затронутые поправкой к Конституции России 2020 года, основных направлениях реформирования территориального устройства страны, трансформации механизма сдержек и противовесов.

В этом году темы круглых столов акцентируют внимание на самых острых проблемах современной действительности: новая модель государственной регламентации образовательной деятельности, цифровизация правосудия: риски и перспективы развития, современные информационные технологии и их применение в образовательной деятельности в высшей школе.

Пандемия коронавируса стала наиболее серьезным фактором, повлиявшим на формирование повестки конференции. Эксперты не могли обойти стороной обсуждение вопросов правовых последствий, вызванных пандемией: введение государством ограничительных мер, изменения трудовых отношений, ведение моратория на возбуждение дел о банкротстве, антикризисные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Мы выбрали офлайн-формат проведения конференции и очень надеемся, что участники конференции смогут лично встретиться на мероприятиях конференции, пообщаться, непосредственно принять участие в обсуждении докладов, обменяться мнениями.

Поскольку «Державинские чтения» проходят в офлайн-формате, изменения внесены и в организацию проведения конференции. Все подразделения конференции будут работать в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

- В прошлом году на чтениях выступала родственница Державина из Франции Надежда Михайловна Бестужева-Грегори. Какие в этом году ожидаются именитые гости?

- Каждый год «Державинские чтения» встречают почетных и именитых гостей, и в этом году мы с нетерпением ждем всех участников конференции. Среди приглашенных спикеров есть и руководители органов государственной власти Российской Федерации и Татарстана, представители высших судебных инстанций, правоохранительных органов страны и республики, а также ведущие ученые научных и образовательных организаций разных стран.

- Активно ли студенты участвуют в «Державинских чтениях»? Что участники конференции получат на выходе и чем это для них может быть полезно?

- Студенты – самые активные участники конференции. Интерес к конференции со стороны студентов растет с каждым годом. В настоящий момент для участия в конференции подали заявки порядка трехсот студентов.

Цель «Державинских чтений» – вовлечение студентов в научную деятельность, развитие и укрепление научного сотрудничества ученых и студентов. Научно-исследовательская деятельность студентов сейчас стало основным фактором формирования навыков профессиональных юристов, а выступление с докладом развивает способность аргументировано выражать свое мнение, участвовать в дискуссиях, последовательно излагать информацию.

Ежегодно студенты представляют на «Державинских чтениях» результаты индивидуальной научно-исследовательской работы под руководством своих наставников – преподавателей университета. Ребята демонстрируют свои умения в ораторском мастерстве, грамотном изложении научных идей. Все доклады студентов затрагивают актуальные темы и проблемы в современной юриспруденции.

Участие в «Державинских чтениях» дает прекрасную возможность публикации результатов своих научных исследований: по итогам конференции традиционно планируется издание рецензируемого сборника трудов с размещением в РИНЦ. А публикации студенческих докладов научных конференций – первый шаг во взрослую научную жизнь.

Но самое главное, «Державинские чтения» – это возможность наладить множество контактов, завязать научные студенческие знакомства. Знакомства на конференциях предполагают работу на перспективу, взаимопомощь в учебной и научной деятельности.

- Чего вы ждете от участников в этом году? Учитывая новизну всей той обстановки, которая сейчас царит в России и мире в целом, не ждете ли вы еще больше инновационных идей от участников?

- Каждый год на «Державинских чтениях» участники представляют интересные доклады по актуальным проблемам основных направлений работы конференции. Уверены, что и этот год не станет исключением. Ждем оживленных дискуссий по ключевым докладам спикеров, выработку предложений по совершенствованию законодательства, и, конечно же, ждем от участников инновационных идей в решении правовых проблем современной действительности, в том числе и последствий коронавирусной пандемии.

- Одна из секций на грядущем мероприятии названа «Общие теоретические проблемы и последствия трансформации общественной и правовой действительности в современном мире». Каков характер такой трансформации и как изменила правовое поле в нашей стране и мире в целом пандемия коронавируса?

- Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием и для экономики нашего государства, и для правовой системы. Пандемия показала, что изменения общественных отношений требует оперативного изменения законодательства, когда в условиях экономического, социального и политического кризиса необходимо принимать взвешенные, продуманные правовые решения. Пандемия выявила слабые звенья в правовом регулировании, определила вектор правовой модернизации ключевых сфер жизни нашего общества: здравоохранения и образования. Перед учеными, практикующими юристами, представителями органов государственной власти стоит задача наметить основные направления совершенствования законодательства, предложить конкретные, научно-обоснованные решения по преодолению негативных последствий коронавирусной инфекции, сработать и на перспективу, чтобы быть готовыми к возможным подобным угрозам и в будущем.

- Что должно стать итогом «Державинский чтений-2020»?

- Итогом предстоящей научно-практической конференции должны стать разработка предложений по совершенствованию законодательства, выработка рекомендаций по решению проблем правоприменительной практики, модернизации правовых институтов. «Державинские чтения» ориентированы также на выработку решений следующих практических задач:

1) правовое и организационное взаимодействия в режиме введения ограничительных мер и устранения последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при возникновении угроз жизни и здоровью (безопасности) населения;

2)применение современных информационных технологий в образовательной деятельности в высшей школе;

3) развитие института мировой юстиции.

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей, который будет полезен как ученым, практикующим юристам, так и студентам, аспирантам, магистрантам юридических вузов и всем, кто интересуется проблемами современной юридической науки.

- «Державинские чтения» должны были пройти в ноябре, но были перенесены. Почему? И когда они в итоге состоятся? В каких числах?

- Да, действительно, изначально планировалось проведение конференции 18-20 ноября 2020 года, но в связи с ростом числа заболеваний новой коронавирусной инфекции и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории России осенью Всероссийский государственный университет юстиции и Казанский федеральный университет решили перенести XVI Международную научно-практическую конференцию «Державинские чтения» на 24-26 мая 2021 года.