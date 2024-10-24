По итогам саммита в Казани статус стран-партнеров БРИКС получили 13 государств

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

13 стран получили статус государств-партнеров БРИКС. Решение было принято на саммите в Казани, в котором поучаствовали члены объединения и желающие в него вступить.

Как сообщил российский журналист Владимир Соловьев у себя в телеграм-канале, партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.

Напомним, саммит БРИКС прошел в Казани 22-24 октября. На третий день встречи лидеры стран-членов объединения поучаствовали в заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». На нем обсудили гуманитарную катастрофу в Газе, вооруженный конфликт у границ России и теракт в Турции. Причем Реджеп Тайип Эрдоган, Николас Мадуро и Никол Пашинян сделали очень громкие заявления. Подробнее – в материале «Татар-информа».