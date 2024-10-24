Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
По итогам саммита в Казани статус стран-партнеров БРИКС получили 13 государств
13 стран получили статус государств-партнеров БРИКС. Решение было принято на саммите в Казани, в котором поучаствовали члены объединения и желающие в него вступить.
Как сообщил российский журналист Владимир Соловьев у себя в телеграм-канале, партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.
Напомним, саммит БРИКС прошел в Казани 22-24 октября. На третий день встречи лидеры стран-членов объединения поучаствовали в заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». На нем обсудили гуманитарную катастрофу в Газе, вооруженный конфликт у границ России и теракт в Турции. Причем Реджеп Тайип Эрдоган, Николас Мадуро и Никол Пашинян сделали очень громкие заявления. Подробнее – в материале «Татар-информа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»