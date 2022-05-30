По итогам переписи население Татарстана превысило 4 млн человек

Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения, в Татарстане проживают 4 млн человек, более 3 млн из них — городские жители. Такие данные опубликовал Росстат.

«По сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации. Самые многонаселенные регионы России — Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан. В них живет треть населения страны», — отмечают специалисты по статистике.

На основе предварительных данных переписи можно сделать вывод, что в России продолжается процесс урбанизации: 75% населения живет в городских населенных пунктах, 25% — в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74% и 26% соответственно.

Кроме того, до 16 увеличилось число городов-миллионников в стране. В их числе остается столица Татарстана — Казань. Окончательные итоги переписи будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года.