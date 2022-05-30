В России появились четыре новых-города миллионника, следует из предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2021 года. Теперь в число таких населенных пунктов входят Воронеж, Красноярск, Краснодар и Пермь, говорится в сообщении платформы «Смотрим», которая ссылается на информацию Росстата.

«Теперь в России 16 городов с населением более одного миллиона человек», — отмечается в сообщении.

Во время переписи 2010 года список городов-миллионников включал Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Самару, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Омск, Уфу и Волгоград.

Также Росстат сообщает, что за время, прошедшее с предыдущей переписи, население России увеличилось более чем на два миллиона человек.