Окончательные итоги переписи: численность населения Казани превысила 1,3 млн человек

В столице Татарстана проживают 1 308 660 человек, в том числе 592 360 мужчин и 716 300 женщин. Такие данные опубликовал Татарстанстат по итогам Всероссийской переписи населения-2020.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из опубликованных в сборнике данных следует, что наибольшее количество жителей проживают в Советском районе — всего 336 927 казанцев. Второй по численности населения — Приволжский район, в котором числятся 272 527 горожан, а на третьем — Ново-Савиновский (222 926 жителей).

В Кировском районе проживает 140 001 человек, в Московском – 133 168 казанцев (59 668 мужчин и 73 500 женщин). В Авиастроительном районе числятся 118 106 жителей, а в Вахитовском – 85 005.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября прошлого года. Она длилась целый месяц, что в три раза дольше, чем в 2010-м. Татарстан вошел в число регионов — лидеров по участию населения в переписи.