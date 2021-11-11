«Лидер среди регионов России»: участниками переписи в Татарстане стали 97% жителей

Самая длительная за всю историю проведения Всероссийская перепись населения завершится на этой неделе. Она длилась целый месяц, что в три раза дольше, чем в 2010 году. Интересные факты о масштабной акции в Татарстане собрала корреспондент ИА «Татар-информ».

На сегодняшний день более 97% жителей Татарстана приняли участие во Всероссийской переписи населения-2021

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Показатель активности жителей нашего региона выше среднероссийского

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по участию населения во Всероссийской переписи населения-2021. На сегодняшний день в переписи приняли участие 133,5 млн жителей России, это 91,6% от общей численности населения государства. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков в ходе совещания Президента России с членами правительства.

«Практически завершили перепись Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский край, Волгоградская и Тульская область, Республика Мордовия. Завершилась перепись в Чеченской Республике и на Чукотке. Отлично идет в Башкортостане и Татарстане. Это все лидеры», – сказал Малков.

Павел Малков: «Завершилась перепись в Чеченской Республике и на Чукотке. Отлично идет в Башкортостане и Татарстане. Это все лидеры» Фото: rosstat.gov.ru

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России после 2002 и 2010 годов. Любой житель страны может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. При этом сохранился и традиционный формат переписи с обходом по домам и квартирам.

Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина пояснила корреспонденту ИА «Татар-информ», что перепись в такой длительный срок проводится не случайно. Благодаря этому на каждого переписчика ложится меньшая нагрузка. Ведь в основном это люди, которые имеют постоянное место работы и переписывают население в свободное время. Это сделано еще для того, чтобы максимально охватить население.

«14 ноября – последний день, когда жители страны могут стать участниками переписи. На сегодняшний день более 97% жителей нашего региона приняли участие в акции», – отметила Гатауллина.

Наталья Гатауллина: «14 ноября – последний день, когда жители страны могут стать участниками переписи» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Татарстанцы выбрали очный опрос

Глава Татарстанстата рассказала, что большинство жителей Татарстана выбрали очный опрос переписи, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Они воспользовались услугами переписчиков на дому или посетили стационарные участки в МФЦ. В основном такой способ предпочитают представители старшего поколения. Всего по республике открыто 58 точек в МФЦ и 427 стационарных участков.

Для проведения переписи по Татарстану отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении Всероссийской переписи населения в регионе задействовано более 8,5 тыс. человек.

«Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров. Участие волонтеров – это тоже важная новация, которой раньше не было. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи», – пояснила Гатауллина.

Большинство жителей Татарстана выбрали очный опрос переписи, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Это первая цифровая перепись, особенностью которой стала возможность сплошного применения планшетов при опросе населения – как при подомовом обходе, так и на стационарных участках.

«Это повышает скорость обработки информации по итогам переписи», – сообщила глава Татарстанстата.

Как уже отмечалось, любой житель страны в этот раз может переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг. На прошлой неделе для удобства населения Росстат продлил срок окончания Всероссийской переписи населения в электронной форме.

«В связи со значительным спросом перепись на портале Госуслуг продлена с 8 до 14 ноября включительно», – отметила Гатауллина.

Это первая цифровая перепись, особенностью которой стала возможность сплошного применения планшетов при опросе населения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Стационарные участки переписи посетили первые лица Татарстана

Участниками Всероссийской переписи населения стали известные политики и деятели культуры Татарстана. 1 ноября Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил переписной участок в новом МФЦ, открывшемся по адресу Чистопольская, 5.

Руководитель республики отметил, что участие в переписи – гражданский долг каждого россиянина.

«Наша страна – огромная, многонациональная, многоконфессиональная. И, конечно же, государство должно обладать информацией о том, кто живет в нашей стране, какого возраста граждане, какой они национальности, какое у них образование. Все эти данные очень важны для работы органов власти», – сказал он.

По словам Минниханова, результаты акции помогают планировать будущее, ответить на вопросы, какие нужны школы, какие интересы у населения.

1 ноября Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил переписной участок в новом МФЦ на Чистопольской в Казани Фото: president.tatarstan.ru

Участие во Всероссийской переписи населения – это возможность выразить себя и свою гражданскую позицию, возможность показать уровень своего национального самосознания, сообщил, обращаясь к жителям республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«С точки зрения сохранения языка, сохранения народа, это, пожалуй, самый яркий показатель национального самосознания. Сошлюсь на себя: если я родился татарином, считаю себя татарином, не поддаваясь никаким посторонним мнениям, смело участвую в переписи и на деле показываю уровень своего национального самосознания. Если кто-то, поддавшись каким-то уговорам, агитации, поступает по-другому, значит, у него не хватает воли быть тем, кем он родился или он просто подстраивается под непонятные обстоятельства; перепись – это личное дело каждого, дело его совести», – сказал Шаймиев.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин тоже принял участие во Всероссийской переписи населения. Переписчик стационарного переписного участка заполнила электронные переписные листы на него и его супругу. Мухаметшин призвал жителей Татарстана принять активное участие во Всероссийской переписи населения.

Переписчик стационарного переписного участка заполнила электронные переписные листы на главу республиканского парламента и его супругу Фото: gossov.tatarstan.ru

«В переписном листе 33 вопроса, они касаются многих сфер: возраст, пол, обеспечение жильем, занятости, – все они требуют ответов, на базе которых будут приниматься государственные решения на длительную перспективу, – подчеркнул Фарид Мухаметшин. – Наиболее острые вопросы, поднятые в ходе переписи населения, должны быть услышаны, разработаны соответствующие меры поддержки. Перепись проводится не только для того, чтобы узнать многонациональный состав страны, значение ее гораздо глубже. Участие каждого поможет сформировать правильный подход к достижению целей».

Председатель Госсовета РТ выразил уверенность, что татары останутся второй по численности нацией (после русских), проживающей в нашей стране. В числе почетных участников переписи-2021 мэр Казани Ильсур Метшин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин и многие другие.

Меры безопасности и иностранные языки

Всероссийская перепись населения проходит в непростое время – в условиях угрозы распространения коронавируса. Поэтому в республике соблюдаются особые меры безопасности. При подборе переписчиков приоритет отдавался тем, кто прошел вакцинацию, таких по республике более 70%. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками и антисептиками.

«Применение масок в ходе работы переписного состава – обязательное условие», – подчеркнула Гатауллина.

На переписных участках работают стационарные переписчики и контролеры. Они обязаны принимать людей, соблюдая антиковидные меры. Для них предусмотрено регулярное прохождение ПЦР-тестирования, организованное Роспотребнадзором совместно с Минздравом РТ.

В начале проведения переписи у некоторых татарстанцев возникали вопросы, связанные с источниками их доходов и личными данными. Сейчас таких вопросов практически не осталось.

«Многие жители задавали нам вопрос – необходимо ли представлять какие-либо документы? Еще раз хочу сказать, что никаких подтверждающих личность документов и бумаг на имущество мы не требуем. Все вопросы заполняем только со слов жителей. На детей в возрасте до 14 лет информацию заполняют их опекуны и родители», – напомнила руководитель Татарстанстата.

Всероссийская перепись населения проходит в непростое время – в условиях угрозы распространения коронавируса Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В этом году впервые на портале госуслуг предоставлена возможность заполнения переписных листов на 10 языках. Воспользовались ли данной возможностью жители Татарстана, станет известно после завершения акции.

«Перепись проводится на русском языке, но если мы встречаемся с жителями, которые им не владеют, или слышим просьбу дать ответы на другом языке, то предоставляем такую возможность. Значительная часть нашего переписного состава владеет татарским языком. Кроме того, у нас есть переводчик», – добавила Гатауллина.

Страховка от Covid-19 и наблюдатель из Нидерландов

Еще одна важная особенность ВПН-2021 в том, что весь переписной состав предварительно заключил контракты, в которых предусмотрено страхование от несчастных случаев и заражения Covid-19.

«Все случаи нахождения наших переписчиков на больничных сейчас отрабатываются страховыми компаниями. Три банка работают с нами по страховке – ВТБ, Сбербанк и Ак Барс Банк. В настоящее время на больничных находятся 20 человек, подтвержденных случаев Covid-19 пока нет», – проинформировала Гатауллина.

По ее словам, в ходе переписи в Татарстане не произошло каких-либо ЧП и экстраординарных событий. Акция проходит в плановом порядке. Переписчики и контролеры переписывают не только постоянных жителей Татарстана, но и тех, кто проживает здесь временно – год и более.

Еще одна особенность в том, что на стационарных участках в ходе ВПН могут переписаться жители всей страны, а не только Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы берем конкретное время отсчета – 1 октября, в связи с которым задаем все вопросы переписного листа. Опрашиваем людей – являются ли они нашими жителями, проживают ли они здесь более года или приехали сюда навсегда? Кроме того, мы переписываем всех, кто временно находится на территории республики по состоянию на 1 октября», – сказала спикер Татарстанстата.

Таким образом, переписью населения охвачены и краткосрочные мигранты. Еще одна особенность в том, что на стационарных участках в ходе ВПН могут переписаться жители всей страны, а не только Татарстана. К примеру, если кто-то приехал в наш регион в командировку. Такая возможность появилась впервые.

И еще один интересный факт – впервые ходом переписи в Татарстане заинтересовалась журналист из другой страны, а точнее – из Нидерландов. Она сотрудничает с медиацентром Росстата, побывала в Москве, а потом захотела посмотреть, как проходит перепись в многонациональной республике. Гостья пробыла в Татарстане два дня, посетила Казань и Арск. Журналист посмотрела, какие возможности для жителей региона реализованы на стационарных переписных участках.

Перепись проводится на русском языке, но если встречаются жители, которые им не владеют, или просят дать ответы на другом языке, то им предоставляется такая возможность Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Школьникам рассказали о переписи на классных часах

В сентябре и октябре специалисты Татарстанстата совместно с коллегами из Минобра РТ провели информационную акцию для школьников. В учебных заведениях региона прошли тематические классные часы, на которых ребята узнали, что такое перепись, для чего она нужна, а после рассказали об акции своим родителям. Так для чего нужна перепись населения?

«Слоган переписи «Создаем будущее», но чтобы создавать будущее, нужно знать и понимать наше настоящее, нужны оперативные и достоверные данные. Чтобы их получить, мы с вами должны ответить на вопросы переписи полно и достоверно. Эта информация будет обработана, а по итогам будут выстроены социальная политика и планы по развитию экономики страны. От наших ответов зависит будущее наших детей и всей республики», – пояснила Гатауллина.

До конца масштабной акции осталось несколько дней. Глава Татарстанстата еще раз обратилась к жителям республики, которые до сих пор не прошли перепись.

Перепись необходима для создания комфортных условий жизни, повышения ее качества Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Уважаемые жители Татарстана, призываю вас принимать участие в переписи населения. Не бойтесь переписчиков, это наши соседи, друзья, это те, кто живет рядом с нами. Перепись необходима для создания комфортных условий жизни, повышения ее качества. Если у вас еще остались вопросы по условиям прохождения переписи и местам ее проведения, вы их можете задать по телефону горячей линии: 221-78-78», – отметила она.

Оперативные результаты Всероссийской переписи населения будут подведены в марте-апреле 2022 года. Окончательные итоги станут известны к декабрю 2022 года.