По итогам «осенней переписи» животных в Татарстане насчитали 28 тыс. зайцев-русаков

Во время «осенней переписи» в Татарстане обнаружили следы более 28 тыс. зайцев-русаков. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«<…> по итогам маршрутного учета в республике насчитывается 28 105 животных. Их численность стабильна», — отметили в ведомстве.

При этом в комитете подчеркнули, что сейчас зайцы-русаки обитают во всех муниципальных районах Татарстана.

Численность зайца-русака (Lepus europaeus) в регионе примерно в три с половиной раза превышает численность зайца-беляка (Lepus timidus). На территории республики проживает лишь немногим более 7,5 тыс. особей последнего, о чем сообщало ИА «Татар-информ».