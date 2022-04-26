По итогам опроса желаемый уровень МРОТ в Казани составил 33,5 тыс.

Величина федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году составляет 13890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в два-три раза. Таковы данные опроса, опубликованного SuperJob.ru.

«В Казани желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 33,5 тыс. рублей, в январе этого года эта сумма была равна 33,4 тыс. рублей, а в ноябре 2020 года – 32,3 тыс. рублей», - сказано в сообщении.

Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда у москвичей, и он должен составлять 43,2 тыс. рублей. На втором месте рейтинга находится Владивосток (40,7 тыс. рублей), а на третьем — Санкт-Петербург (39,4 тыс. рублей).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители России считают достойной пенсию от 38 тыс. рублей, в среднем желаемый размер выплат достигает 45,3 тыс. рублей. По Казани этот показатель составил 43,7 тыс. рублей,