Опрос: россияне рассказали, какую пенсию считают достойной

Жители России считают достойной пенсию от 38 тыс. рублей, в среднем желаемый размер выплат достигает 45,3 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщает РБК.

Планка «достойной пенсии» колеблется в зависимости от доходов человека. Так, опрошенные с зарплатой выше 80 тыс. рублей хотят получать на пенсии 49,4 тыс. рублей, а, к примеру, с доходом менее 30 тыс. рублей — 38,1 тыс. рублей.

Повлияло на мнение респондентов и место жительства. Самые высокие ожидания здесь у жителей Москвы (50 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (47,9 тыс.) и Хабаровска (46,3 тыс.), а самые низкие — Воронежа (40,2 тыс.) и Ижевска (40,3 тыс.).

В сравнении с предыдущим исследованием сервиса, которое прошло в ноябре, уровень «достойной пенсии» больше всего поднялся в Челябинске — на 12%, Самаре и Кирове — 9%, Красноярске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке — по 8%.

Участниками опроса стали более 32 тыс. человек из всех федеральных округов России. Из них по 1,5 тыс. жили в Москве и Санкт-Петербурге, по 1 тыс. — в городах-миллионниках, а также по 700 — полумиллионниках.

В этом году пенсии россиян были проиндексированы на 8,6%, однако с введением санкций и ускорением инфляции Президент России Владимир Путин поручил провести дополнительное повышение зарплат, пенсий, социальных выплат, величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. До 20 апреля Правительство РФ должно представить предложения по данному вопросу.