По итогам 5 этапов Спортрейтинга Татарстана лидирует ДжейПи Нил

Фото: strelarugby.ru

«ТИ-Спорт» подвел итоги пятого этапа Спортрейтинга Татарстана за ноябрь 2025 года. Всего этапов – 12. Напомним с июля 2025 года по июнь 2026 года один раз в месяц наша редакция определяет лучшего спортсмена и команду. В рамках каждого этапа определяется 10 лучших спортсменов, команды которых составят рейтинг в командном зачете.

В ноябре тройку сильнейших в личном зачете составили Джаудат Миннахметов за успех сборной России и татарстанских борцов на чемпионате мира по борьбе на поясах, теннисистка Вероника Кудерметова за победу на итоговом турнире WTA и Велимир Перасович за лидерство УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«Рубин», благодаря усилиям своего президента Марата Сафиуллина, удерживает лидерство в общем командном зачете. На втором месте Минспорта РТ. В тройку лидеров также пробилась регбийная «Стрела-Ак Барс». В общем личном зачете по сумме 5 этапов на первое место вырвался наставник «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил, на втором месте министр спорт Татарстана Владимир Леонов. В тройку лидеров ворвалась Вероника Кудерметова, которая обошла форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Читатели и болельщики могут повлиять на итоговую расстановку команд, проголосовав за лучшего спортсмена и команду. Проголосовать, посмотреть полную версию результатов четвертого этапа рейтинга можно в материале «ТИ-Спорта».