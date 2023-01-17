Потребление электроэнергии в Татарстане по итогам 2022-го выросло на 3,6%

Потребление электроэнергии в Республике Татарстан по итогам 2022-го года выросло на 3,6%, сообщил в интервью «Татар-информу» в рамках проекта «12 этаж» директор Регионального диспетчерского управления Татарстана (РДУ, филиал «Системного оператора», диспетчера Единой энергетической системы России) Андрей Большаков. По его словам, «такой плюс по году – это очень хороший показатель, это больше, чем по всей ЕЭС России».

Для сравнения: потребление электроэнергии в России по итогам 2022 года выросло на 1,5%, в ОЭС Средней Волги, в состав которой входит Татарстан, сократилось на 0,5%.

По словам Большакова, рост потребления электроэнергии, этого важнейшего индикатора состояния экономики, в Татарстане был обусловлен «ростом производства на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки». Так, «Татнефть» за 2022 год «в плане электропотребления приросла на 14%, а самый большой прирост в процентном соотношении дали производства комплекса ТАНЕКО, порядка 23%». Достаточно хорошо, стабильно чувствует себя и КАМАЗ, его электропотребление шло с приростом порядка 2,5-2,6%, отметил Большаков. А вот в нефтехимии динамика сложилась разная: у «Нижнекамскнефтехима» – минус 2,7%, «Казаньоргсинтеза» – «в пределах погрешности порядка 0,5% плюса».

Также, по словам Большакова, «дает определенную долю прироста и транспорт»: например, «РЖД тоже идет в районе плюс 3%». «Все это суммарно и определило рост электропотребления в Татарстане по итогам только что завершившегося года», – отметил глава РДУ Татарстана.

Также, по данным Андрея Большакова, по итогам 2022 года выросла и выработка электростанций Татарстана – на 5,2%. Существенный вклад в этот показатель внес запуск Лемаевской ПГУ-ТЭЦ на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 495 МВт, дополнительно «повлияла и хорошая приточность по Нижнекамской ГЭС», а также рост выработки тепловыми электростанциями.

Напомним, с осени прошлого года «Системный оператор» закрыл публикацию ежемесячных данных о динамике потребления и выработки как в ЕЭС России, так и в региональных энергосистемах. В декабре прогнозные цифры озвучивал замглавы Минпрома РТ Иван Колчин, по данным которого потребление электроэнергии в республике по итогам 2022 года выросло на 3,4% – до 32,9 млрд кВт*час, а собственная выработка – на 11%, почти до 30 млрд кВт*час. Данные РДУ Татарстана – более точные.

Подробнее – в интервью Андрей Большаков: «Рост потребления энергии в Татарстане больше, чем по всей ЕЭС России».