Проекции фигурок Тенирса Младшего проведут казанцев по фламандским шедеврам из Эрмитажа

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Центре «Эрмитаж-Казань» идет активная подготовка к выставке из Эрмитажа «Золотой век фламандского искусства». Распаковка, проверка состояния прибывших шедевров и их развеска займет четыре дня. Помимо самих экспонатов, которых прибыло из Санкт-Петербурга в столицу Татарстана около сотни, посетителей ждет сразу несколько сюрпризов, один из них – персонажи с произведений Давида Тенирса Младшего, которые в увеличенном размере будут размещены на стенах выставки у картин, а другие в виде мультимедийных проекций с присущим фламандцам юмором будут подшучивать над гостями.

«Изображения будут проецироваться, и с интервалом 2,5 минуты с этим изображением будет происходить нечто – сюрприз для посетителей. Подобные шутливые анимации встретят посетителей уже во вводном, первом залах и затем также будут позально сопровождать гостей», – рассказала ИА «Татар-информ» руководитель Центра «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова.

Пока же доставленные в двух фургонах из Северной столицы произведения извлекают из специальных ящиков, разворачивают, пристально проверяют на сохранность после транспортировки, при необходимости поправляют в рамах. На выставке будут представлены как гравюры, так и, конечно, живописные шедевры, среди которых девять из постоянной экспозиции самого Эрмитажа, а также 24 предмета декоративно-прикладного искусства. Например, две роскошные шпалеры (гобелена) XVII века по произведениям Рубенса, а также античные резные камни из его личной коллекции и работы менее известных современников фламандских живописцев.

«За 17 лет работы Центра “Эрмитаж-Казань» страховых случаев не было. Всегда с выставкой и экспонатами приезжает реставратор Эрмитажа. Он вправе вскрыть любую работу и произвести необходимые поправки перед тем, как предмет будет экспонироваться», – подчеркнула главный специалист Центра «Эрмитаж-Казань», ответственный хранитель Галина Захарова.

Графические работы, а их будет представлено в проекте 36, осматривают по прибытии в Казань художник-реставратор Елена Татарникова и научный сотрудник-хранитель Сергей Орехов. Гравюры, подчеркивают они, очень хрупкие экспонаты, которые не могут выставляться долгосрочно. Поскольку выставка «Золотой век фламандского искусства» будет гостить в Казани целых девять месяцев (с 23 февраля и 20 ноября), то экспонаты разделили на две части: на открытии посетители увидят первую партию гравюр, затем через несколько месяцев произойдет ротация – их сменит вторая часть графических произведений фламандских авторов.

«До того, как экспонаты приехали в Казань, мы их изучали, также осматривали в Эрмитаже перед отправкой. Перед тем, как увезти после завершения выставки, снова будем проводить осмотр и детальную опись. Смена температурного режима, повышенная сухость или, наоборот, влажность – все влияет. Бумага дышит, видоизменяется, она может фалдить немного, мы все это должны учитывать. Бывает, например, при вибрации гравюра слетает с лапок. Тогда реставратор должен поправить эту оплошность», – пояснила Елена Татарникова.

Так называемые лапки – специальная реставрационная бумага, которая приклеивается к раме и с оборотной стороны экспоната (гравюры) для того, чтобы удерживать произведение в раме на время выставки. Это своего рода подложка, на которую монтируется хрупкая гравюра.

Шедевры живописи осматривает художник-реставратор Государственного Эрмитажа Павел Давыдов. В Казань для сопровождения выставок Эрмитажа он приезжает уже в десятый раз. Его задача, проверяя сохранность прибывших экспонатов, аккуратно снять специальную упаковочную бумагу, вынуть картину из рамы, осмотреть, бережно специальной бархатной подушечкой протереть саму картину, раму и стекло.

«Заранее, за несколько месяцев до выставки, все работы у нас в Эрмитаже осматривает реставратор. Производятся все операции, необходимые для транспортировки и экспонирования. Например, работа школы Йорданса „Святое семейство“ прошла почти полную реставрацию к выезду в Казань. У работ Тенирса были серьезные повреждения, которые носят хронический характер из-за чисто технических манипуляций в истории этих картин, которые с ней производились. Возможность осыпания этих произведений перед отправкой на выставку предотвращается реставратором», – привел примеры Павел Давыдов.

В экспозиционно-реставрационном деле, подчеркнул он, буквально все состоит из мелочей, и, упустив только одну, можно потом в лучшем случае потратить лишнее время на подготовку экспоната. Реставраторы заранее готовятся к сопровождению произведений, в том числе, собирая в дорогу набор необходимых инструментов и материалов, заранее узнают, какие материалы есть в наличии у принимающей стороны.

Часть живописи, как наверняка многие обращали внимание, экспонируется под стеклом, а часть без него. Некоторые шедевры «Золотого века фламандского искусства» также имеют помимо рамы стекло, другие не прикрыты им. Как пояснил Павел Давыдов, единого решения для всех картин, действительно, не существует.

«Во-первых, это не стекло, а, условно говоря, оргстекло, плекс. Закрывают картину стеклом или нет, зависит от многих факторов, от ситуации, от картины. Общее правило, что закрывают те картины, что написаны на дереве или были на дереве – чтобы их более обезопасить, они более хрупкие. Некоторые материалы, из которых состоит живопись, имеют техническую склонность к разрушению. Стекло это предотвращает. Некоторым картинам, наоборот, стекло не нужно», – рассказал художник-реставратор.

Иногда, к слову, стекло стоит столько же, сколько сама картина. Для каждой картины стекло заказывают индивидуально не только по размеру, но и по множеству других критериев – марка, степень защиты от бликов, с учетом гаммы самого произведения. Такое стекло, подметил специалист, само является произведением физико-химического искусства.

Выставка займет шесть залов. Первый – информационный, вводный, второй – зал кабинетной живописи, третий – аллегория притчи (иносказательные, поучительные сюжеты – прим. Т.-и), четвертый зал посвящен Якобу Йордансу, лидеру фламандского барокко второй половины XVII века, последний зал самый интересный – Рубенс, Ван Дейк. Здесь будут выставлены четыре произведения Рубенса, два произведения художников его мастерской и два собственноручных эскиза.

«Выставка такого масштаба приехала из Эрмитажа в Казань впервые. Эрмитаж обладает одной из лучших коллекций в мире фламандской живописи XVII столетия – это золотое столетие, когда центром был Антверпен, и почти все мастера, представленные на выставке, так или иначе работали в Антверпене и связаны с именем Рубенса, так как находились под его большим влиянием. Концепция выставки дает посетителям исключительную возможность познакомиться со всеми процессами, которые происходили во фламандской искусстве XVII золотого столетия. Это широкий спектр – здесь будет представлено все великолепие фламандского искусства, прежде всего произведения живописи (они составляют основную часть экспозиции), это произведения печатной графики и, конечно, декоративно-прикладное искусство», – анонсировала научный сотрудник отдела западно-европейского искусства Государственного Эрмитажа Алиса Мезенцева.

Первый зал посвящен мастерам кабинетного искусства – это небольшие и относительно небольшие картины. Кабинетная живопись, пояснила Алиса Мезенцева, – явление, характерное для Фландрии XVII века, когда началась традиция собирательства и было много коллекционеров, которые собирали так называемые кабинеты. С этого и началась традиция галерейного дела, а кабинеты можно считать прототипом современных галерей. Кабинетные картины, по словам собеседницы, интересны как само явление – то, с чего все начиналось.

«Открывает выставку в первом зале картина антверпенского мастера Иеронима Янсенса «Блудный сын». По Евангелию от Луки художник изобразил пирующего за столом блудного сына в окружении женщин легкого поведения. Это небольшая непринужденная мизансцена: в центре изображен блудный сын, обнимающий белокурую женщину в шляпе, недалеко молодая женщина играет на лютне. Лютня является символом сладострастия во фламандской живописи. И очень интересная сценка на этой картине слева, которая ярко иллюстрирует юмор, присущий художникам того времени. Одна из женщин вытаскивает кошелек у мужчины одной рукой, а другой делает знак молчать другой», – акцентировала Алиса Мезенцева.

Специально для выставки в Казани по инициативе Центра «Эрмитаж-Казань» были созданы ароматы-ассоциации по живописным шедеврам, которые будут сопровождать экспозицию. Вдохнуть запахи Фландрии, ассоциирующиеся с обстановкой, изображаемой на конкретной картине, можно будет приподняв стеклянный клош (колпак), установленный рядом с произведением. Кроме того, для слабовидящих и слепых изготовлены специальные объемные макеты некоторых произведений, которые посетители смогут воспринимать тактильно.

Выставка «Золотой век фламандского искусства», напомним, откроется 23 февраля и будет принимать посетителей до 20 ноября. Детям в сопровождении взрослых (не организованными экскурсионными группами) вход свободный.