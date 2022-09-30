Уголовное дело дело возбуждено после разлива битума в Бугульме — ущерб оценен в 750 тыс.

В отношении виновных в разливе битума в Бугульме возбуждено уголовное дело. Размер ущерба, причиненного почвам, оценивается в 750 тыс. рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В августе инспекторы и специалисты лаборатории юго-восточного территориального управления Минэкологии РТ выехали на место происшествия в Бугульме, где местный житель провалился в яму с битумом. Специалисты обследовали место разлива рядом с домом №31К по улице Нефтяников. Экологами были отобраны пробы жидкости. По результатам анализа был определен четвертый класс опасности. Площадь разлива составила 120 кв. метров, а объем — 60 кубометров», — сказано в сообщении.

Все материалы были переданы в правоохранительные органы. В отношении неустановленных лиц отделом МВД России по Бугульминскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ «Порча земли».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане спасли мужчину, который упал в мазут и увяз по горло. Происшествие случилось 7 августа. Подоспевшие на место пожарные помогли 32-летнему мужчине выбраться из мазутной ямы.