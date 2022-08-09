В Татарстане спасли мужчину, который упал в мазут и увяз по горло

Ночью 7 августа по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили, что на улице Нефтяников в Бугульме мужчина тонет в мазуте, увязнув в нем по горле.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через некоторое время на месте уже были пожарные, которые помогли 32-летнему мужчине выбраться из мазутной ямы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Мужчина был осмотрен бригадой станции скорой медицинской помощи, были проведены диагностические процедуры, мужчина отказался от госпитализации», – уточнили агентству в пресс-службе Бугульминской ЦРБ.