После гибели рабочего в канализационном колодце в Буинске возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего в канализационном колодце в Буинске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, мужчина, который работал оператором очистных сооружений, спустился в 4-метровый колодец, чтобы устранить неполадки. Через несколько часов его обнаружили коллеги. Результаты исследования показали, что смерть 50-летнего мужчины наступила из-за асфиксии.

Фото: © СУ СК РФ по РТ

По данному факту возбудили дело о нарушении правил охраны труда. Ведется расследование.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что тело 50-летнего рабочего было обнаружено 11 августа в сточном колодце на территории одного из местных предприятий.