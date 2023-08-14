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После гибели рабочего в канализационном колодце в Буинске возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего в канализационном колодце в Буинске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, мужчина, который работал оператором очистных сооружений, спустился в 4-метровый колодец, чтобы устранить неполадки. Через несколько часов его обнаружили коллеги. Результаты исследования показали, что смерть 50-летнего мужчины наступила из-за асфиксии.
По данному факту возбудили дело о нарушении правил охраны труда. Ведется расследование.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что тело 50-летнего рабочего было обнаружено 11 августа в сточном колодце на территории одного из местных предприятий.
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