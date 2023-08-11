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В канализационном колодце в Буинске обнаружили тело рабочего
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В Буинске во время работ в канализационном колодце погиб мужчина, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Сегодня вечером в полицию поступило сообщение, что в колодце на территории филиала ООО «Авангард» на Гагарина погиб человек.
На место происшествия отправился представитель городской прокуратуры.
Надзорное ведомство намерено проверить соблюдения требований охраны труда.
Причины и обстоятельства трагедии выясняются.
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