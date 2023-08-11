В канализационном колодце в Буинске обнаружили тело рабочего

В Буинске во время работ в канализационном колодце погиб мужчина, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня вечером в полицию поступило сообщение, что в колодце на территории филиала ООО «Авангард» на Гагарина погиб человек.

На место происшествия отправился представитель городской прокуратуры.

Надзорное ведомство намерено проверить соблюдения требований охраны труда.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.