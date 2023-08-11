news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 11 августа 2023 22:57

В канализационном колодце в Буинске обнаружили тело рабочего

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Буинске во время работ в канализационном колодце погиб мужчина, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня вечером в полицию поступило сообщение, что в колодце на территории филиала ООО «Авангард» на Гагарина погиб человек.

На место происшествия отправился представитель городской прокуратуры.

Надзорное ведомство намерено проверить соблюдения требований охраны труда.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

#буинск
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное