По дорожному нацпроекту в Татарстане отремонтировано 146 мостов и путепроводов

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2020 года в Татарстане приведены в нормативное состояние 146 мостов и путепроводов на региональных и местных дорогах. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Карим Нурмухаметов.

«Их общая протяженность составляет более 4 тыс. погонных метров. Кроме того, построено 12 новых мостов, в том числе в населенных пунктах», – рассказал собеседник информагентства.

Так, например, капитально отремонтированы мосты через Агрызку в Агрызе и через реку Бирля на автомобильной дороге Большие Кайбицы – Камылово, восстановлен мост через реку Мензеля в селе Сарманово. В Казани отремонтирован Романовский мост, в Чистополе – мост через реку Берняжка.

«В планах – продолжить ремонт и реконструкцию мостовых сооружений, строить новые искусственные сооружения. Все это необходимо для безопасности и надежности дорожной инфраструктуры», – подчеркнул Нурмухаметов.

Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершилась в конце прошлого года. Вместо него в этом году стартовал новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».