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Общество 15 августа 2023 18:59

По делу Блиновской арестованы активы на 64 млрд рублей

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Арест на активы на 64 млрд рублей наложен по делу блогера Елены Блиновской. Об этом, ссылаясь на ее адвоката Наталию Сальникову, сообщает РИА Новости.

Об аресте стало известно на заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». «В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей», — заявила адвокат.

Она добавила, что точный ущерб пока не определен — решение налогового органа пока не вынесено. По ее мнению, не стоит его ожидать и в ближайшие месяцы.

Адвокат добавила, что Блиновская выплатила более 50 млн рублей налогов.

Ранее по делу блогера и ее мужа, которые обвиняются в неуплате почти 1 млрд налогов, были арестованы 12 банковских счетов, автомобили и мотоцикл.

#арест имущества #блогер
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