По делу Блиновской арестовали 12 счетов, четыре элитные иномарки и Harley-Davidson

Пресненский суд Москвы по делу о неуплате почти 1 млрд рублей налогов блогером Еленой Блиновской и ее супругом наложил арест на 12 банковских счетов, четыре элитные иномарки и мотоцикл Harley-Davidson. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, суд арестовал 54 расчетных счета Блиновских, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.

Напомним, в апреле блогера и автора «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 млн рублей. По данным следствия, блогер занизила полученные дoходы и не уплатила за период 2019 -2021 годов налоги. Возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.

Позднее Пресненский суд Москвы арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты блогера Елены Блиновской.