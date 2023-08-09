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По делу Блиновской арестовали 12 счетов, четыре элитные иномарки и Harley-Davidson
Пресненский суд Москвы по делу о неуплате почти 1 млрд рублей налогов блогером Еленой Блиновской и ее супругом наложил арест на 12 банковских счетов, четыре элитные иномарки и мотоцикл Harley-Davidson. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, суд арестовал 54 расчетных счета Блиновских, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.
Напомним, в апреле блогера и автора «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 млн рублей. По данным следствия, блогер занизила полученные дoходы и не уплатила за период 2019 -2021 годов налоги. Возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.
Позднее Пресненский суд Москвы арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты блогера Елены Блиновской.
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