«По данным счетчиков, ущерб в разы меньше»: устроившие майнинг-ферму в метро снова в суде

Сотрудники «Метроэлектротранса», оборудовавшие криптоферму прямо на силовой подстанции метро, снова в суде. Им удалось обжаловать вынесенный им приговор – теперь они пытаются убедить суд, что ущерб компании, в которой они трудились, гораздо меньше, чем утверждает обвинение.





Сотрудники «Метроэлектротранса», оборудовавшие криптоферму прямо на силовой подстанции метро, снова в суде

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«У нас на руках два обвинительных заключения – старое и новое, попробуйте найти 10 отличий»

Вахитовский суд сегодня начал пересматривать дело о незаконной криптоферме, оборудованной прямо на силовой подстанции «Метроэлектротранса». В прошлый раз бывшему главному инженеру «Метрополитена» Андрею Смирнову и экс-директору энергохозяйства наземного транспорта Антону Шкаберину дали по два года колонии условно с полуторагодовалым испытательным сроком.

Однако приговор удалось обжаловать – Самарский кассационный суд вернул дело на пересмотр. После чего его вернули следователю для устранения недостатков. И вот теперь оно снова в Вахитовском суде.

«Дело пинают туда-сюда, как мячик», – поделилась адвокат Антона Шкаберина Елена Устратова.

По версии защиты, в деле не было указано, какой именно вред нанесли подсудимые «Метроэлектротрансу». А ущерб от нанесенного вреда, уверена адвокат, был посчитан неправильно – следователь якобы указал максимально возможную сумму вместо реальной. Сегодня процесс начался с ходатайства стороны защиты о возвращении дела обратно прокурору.

«Кассационная инстанция решение по делу отменила и дала указание, что нужно при устранении недостатков следствия и суда выяснить, что такое законные права и интересы потерпевшего – в данном случае «Метроэлектротранса». А также какой существенный вред причинили наши доверители потерпевшему. Мы полагаем, что следствие не выполнило указания суда. Сейчас у нас на руках два обвинительных заключения, старое и новое, попробуйте найти 10 отличий», – выступила с ходатайством адвокат Елена Устратова.

Председательствующий в удовлетворении ходатайства стороне защиты отказал. Суд не нашел оснований для его удовлетворения. После подсудимым зачитали обвинение.

Незаконная криптоферма была оборудована прямо на силовой подстанции «Метроэлектротранса» Фото: пресс-служба УФСБ России по РТ

«Не было зафиксировано никаких изменений в расходе электроэнергии у данной подстанции»

Напомним, что, по версии следствия, с марта по май 2021 года Смирнов и Шкаберин организовали майнинговую ферму на тяговой подстанции в районе площади Тысячелетия. Они вместе купили оборудование – 25 приборов на почти 450 тысяч рублей.

Сумму ущерба считали исходя из расходованной на майнинг электроэнергии. По версии следствия, ферма Шкаберина и Смирнова за все время работы «съела» электричества на 567 11 рублей и 10 копеек. Исходя из этого, подсудимым вменяют статью о превышении должностных полномочий.

Сегодня судья снова спросил подсудимых, признают ли они свою вину. Оба ответили, что вину признают частично. Они сознаются, что установили оборудование, однако не признают обозначенную следствием сумму нанесенного ущерба.

«Вину признаю частично. Уважаемая сторона обвинения говорила, что я являлся главным инженером ‘’Метрополитена’’, не ‘’Метроэлектротранса’’, а это две разные организации, которые не так давно объединили. Но я устраивался именно в ‘’Метрополитен’’. Соответственно, по моему мнению, мне нельзя вменить превышение должностных полномочий, это не моя юрисдикция. Также я не признаю сумму ущерба. По объективным данным приборов учета, не было зафиксировано никаких изменений в расходе электроэнергии у данной подстанции», – поделился Смирнов.

По версии стороны защиты и словам подсудимых, ущерб от преступных действий составил всего 28 тысяч рублей и был ими давно выплачен. Теперь в особенностях расходования электроэнергии на майнинг вновь предстоит разбираться суду.