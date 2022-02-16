Будут судить двух сотрудников «Метроэлектротранса», майнивших криптовалюту на подстанции

Как полагает следствие, весной прошлого года 32-летний директор энергохозяйства и 40-летний бывший главный инженер МУП «Метроэлектротранс» купили оборудование для майнинга криптовалюты, которое установили на тяговой подстанции №7 «Метроэлектротранса».

Фото: Пресс-служба УФСБ России по РТ

В результате незаконно потребленной электроэнергии они причинили ущерб муниципальному бюджету на сумму более 560 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Свою вину обвиняемые признали частично, а также не согласились с размером ущерба. Они находятся под подпиской о невыезде. В скором времени уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по РТ

Как сообщили агентству в пресс-службе УФСБ России по РТ, разработку по этому уголовному делу вели оперативные сотрудники ведомства.