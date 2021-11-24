По данным нейросети пик заболеваемости Covid-19 в РФ может наступить 22 декабря

Пик четвертой волны заболеваемости коронавирусом в России может наступить после 22 декабря. Такой прогноз дал пермский резидент «Сколково». Он протестировал нейросеть на наборе данных о росте и спаде заболеваемости Covid-19 в мире. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и других странах, а также на основе статистики вакцинации, специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик придется на 22 декабря», — объяснил эксперт.

Он отметил, что к концу декабря уровень заболеваемости вновь пойдет на спад. В исследовании использовались полученные данные, которые обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения. Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики нейросети донастроили ее на уровне входящих данных и на уровне рекурсивных слоев.

«Это значит, что программисты расширили выборку данных, но сузили искомый запрос», — пояснил Кивокурцев.

Он подчеркнул, что по полученным данным вероятность того, что пик заболеваемости пойдет на спад после 22 декабря, составляет 93%. Однако не исключена вероятность, что пик наступит на несколько дней раньше.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила о том, что небольшие улучшения в ситуации с коронавирусом — это не повод снимать ограничительные меры в регинах РФ, о чем сообщал «Татар-информ».