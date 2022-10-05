По данным МВД Казахстана, с начала года в страну въехал 1 млн 660 тысяч россиян

Власти Казахстана в этом году наблюдают большой поток туристов, значительную часть которых составляют жители России. МВД Казахстана зарегистрировало 4,3 млн въехавших иностранцев, из них выехало 4,1 млн человек. Туристов с российским гражданством в страну въехало 1 млн 660 тысяч, вернулось обратно в Россию – 1 млн 640 тысяч. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«Мы не исключаем увеличение потока граждан после объявленной 21 сентября этого года частичной мобилизации в России», – отметил дипломат. Он также отметил большой интерес туристов из Татарстана к Казахстану, в целом к Центральной Азии, в частности, к Узбекистану.

Татарстан и Казахстан всегда связывали тесные культурные, исторические связи, отметил Искаков. По его словам, сегодня в Казахстане проживает около 200 тысяч татар, татарская община занимает примерно шестое место среди других народов этой страны.