«По цифрам все хорошо получается, но…»: финансисты отчитались перед депутатами Татарстана

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Татарстане предложили объявить год молодежи

Перед началом сессии Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин вручил удостоверение депутата Руслану Нигматулину. Он был избран на дополнительных выборах по Электротехническому избирательному округу в Набережных Челнах вместо Олега Коробченко, который в прошлом году возглавил Минпромторг Татарстана.

«Избиратели оказали вам высокое доверие, которое оправдать можно только честным исполнением своих обязанностей по защите интересов людей», – сказал спикер парламента, вручая значок и удостоверение депутата Госсовета РТ Нигматуллину.

С программной речью на сессии выступил глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков. Он, в частности, предложил объявить в республике Год молодежи.

«Нужно менять философию молодежи, ориентировать их на то, чтобы они еще больше могли быть полезными, ответственными. Это станет возможным через наполнение наших программ и проектов новым содержанием, ценностями, высокими смыслами», — сказал министр.

По данным Центра семьи и демографии Академии наук РТ, в Татарстане к 2028 году количество молодых людей уменьшится на 100 тыс. человек.

«Статистика фиксирует снижение рождаемости, значительное количество разводов. Приоритеты работы нашего министерства сегодня должны быть ориентированы на укрепление роли семьи, формирование традиционных ценностей среди молодого поколения», — сказал глава Минмолодежи.

Для этого ведомство планирует разработать межведомственную программу по развитию института молодой семьи и семейных ценностей.

«Вопросы культуры, образования, семейные ценности совокупно влияют на то, какой будет молодежь в обстановке, когда нам противостоят в воспитательной работе гаджеты, интернет, и недружественные страны», – заметил Фарид Мухаметшин.

По его словам, в ответ на вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, делается многое, чтобы подрастающее поколение получило воспитание, зная свою историю и чувствуя приверженность к будущему.

Ключевые тезисы выступления министра – в материале «Инфраструктура молодежной политики Татарстана остается недоступной для 1 млн ребят».

Татарстан отправил в федеральный бюджет две трети доходов

В Татарстане в 2022 году собрали около 1,5 трлн рублей налогов, таможенных сборов, отчислений в социальные фонды, доложил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в ходе обсуждения вопроса об исполнении бюджета за прошлый год.

Доходы консолидированного бюджета составили 517,3 млрд рублей, в том числе собственные – 429,4 млрд рублей, это четвертое место среди субъектов России. Доходы бюджета республики зафиксированы на уровне 452,7 млрд рублей, расходы — 463,2 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 10,4 млрд рублей.

Собственных доходов собрали на сумму 366,6 млрд рублей. Основным налогом был налог на прибыль – зачислено 166,1 млрд рублей. «Основные поступления налога обеспечены предприятиями отраслей нефтедобычи и газа, доля платежей которых составила 45%», — отметил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Налог на доходы физических лиц поступил в размере 80,8 млрд рублей. «На положительную динамику поступления налога оказал влияние рост средней заработной платы в экономике — она увеличилась в прошлом году на 15,9%», — уточнил глава Минфина РТ.

Безвозмездно Татарстан получил 86,1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 83,6 млрд рублей.

Вместе с тем Татарстан в прошлом году перечислил в федеральный бюджет 65% собственных доходов, 35% поступило в консолидированный бюджет республики.

Фарид Мухаметшин добавил, что раньше отчисления налогов в федеральный бюджет доходили до 75%. «Сейчас усилиями руководства республики, депутатов Госдумы от Татарстана эта пропорция несколько улучшилась в пользу региона, республиканского бюджета», — подчеркнул он. Спикер добавил, что несмотря на сложный год, экономика республики смогла удержать свои позиции.

Счетная палата выявила нарушения на 4,6 млрд рублей

Также сегодня депутатам представили отчет о деятельности Счетной палаты РТ в 2022 году. Ведомство провело 38 контрольных мероприятий, проверило 178 объектов. Выявлены нарушения на 4,6 млрд рублей, в том числе в части средств бюджета Татарстана на 1,6 млрд рублей, муниципальных бюджетов ­– 1 млрд рублей.

Есть и нарушения «по средствам акционерных обществ» на 2 млрд рублей. В основном они касаются передачи в пользование третьим лицам имущества без соответствующих документов и неиспользования объектов госсобственности.

Депутаты обратили внимание на необходимость постоянной работы по повышению эффективности финансовых проверок использования бюджетных средств.

По мнению Фарида Мухаметшина, результаты контроля и проверок должны быть конкретными. «При этом должна быть гласность, чтобы все участники бюджетного процесса знали о мерах наказания за нарушения законодательства и финансовой дисциплины. Счетная палата республики, находясь на страже финансового порядка, в целом, достойно справляется с поставленными задачами», – полагает он.

«Нельзя экономить на здоровье людей»

Еще один отчет за 2022 год представила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ за 2022 год Алсу Мифтахова.

Доходы бюджета фонда в 2022 году составили 64,8 млрд рублей, расходы – 64,2 млрд рублей. Профицит – 538 млн рублей.

Мифтахова обратила внимание, что в Татарстане в прошлом году медицинскую отрасль покинули 567 человек. «К сожалению, отмечается отрицательная динамика в обеспеченности кадрами медицинского персонала. Число уволившихся специалистов оказалось выше количества принятых», – заявила она.

В целом в прошлом году плановая потребность в медработниках составляла 1,7 тыс. человек.

Депутаты обратили внимание на отсутствие глубокого анализа ситуации в отрасли. На это же указал и Фарид Мухаметшин.

«По цифрам все хорошо получается, но мы не услышали ничего конкретного о проблемах. Почему не хватает медицинских работников, чем объясняется такой большой дефицит кадров? Мы хотели бы услышать о том, чего не хватает в вашей работе, как поправить ситуацию. Надо быть требовательнее и настойчивее в решении проблем, усилить контроль за целевым использованием выделяемых средств. Нельзя экономить на здоровье людей. Никому нельзя оставаться безразличным в этих вопросах, они касаются как исполнительных органов, так и депутатов», – заявил спикер парламента.

В Татарстане появится Конституционный совет

В Татарстане создадут Конституционный совет вместо упраздненного Конституционного суда. Он будет выносить заключения о конституционности или неконституционности законов республики или их отдельных положений, а также нормативных правовых актов, в том числе по обращениям граждан и организаций, полагающих, что их права нарушены этими нормативными правовыми актами.

В совет войдут три человека. Одного назначит Раис Татарстана, а двух других — Председатель Госсовета РТ. Они будут на госслужбе и работать на постоянной основе, уточнил депутат Альберт Хабибуллин, представляя законопроект.

Заключения и разъяснения Конституционного совета будут публиковаться в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан», на официальном портале правовой информации РТ и на сайте совета.

«Вопросов, связанных с основным законом республики и которые раньше рассматривал Конституционный суд республики, после его упразднения меньше не стало. Очень важно иметь орган, куда граждане могли бы обращаться в случае нарушения их прав, а не ездить в Санкт-Петербург, в Конституционный суд России. Поэтому предлагается создать Конституционный совет», – прокомментировал Фарид Мухаметшин.

Шеф-редактор «Татар-информа» назначен главным редактором газеты «Республика Татарстан»

В заключение парламент рассмотрел кадровые вопросы. Госсовет – один из учредителей газеты «Республика Татарстан». На сессии депутаты проголосовали за освобождение от должности ее главного редактора – Александра Латышева. Этот пост он занимал с февраля 2004 года и решил оставить его по собственному желанию.

«Не скрою, Александр Николаевич не раз обращался в совет учредителей с просьбой уйти на заслуженный отдых, однако каждый раз это решение откладывалось. Но в последний раз он был особенно настойчив...», – отметил Фарид Мухаметшин.

Латышева проводили под аплодисменты. За многолетнюю плодотворную работу он был награжден Благодарственным письмом Председателя Госсовета РТ.

Депутаты единогласно одобрили на должность главного редактора газеты «Республика Татарстан» кандидатуру шеф-редактора «Татар-информа» Алексея Угарова.

«В совет учредителей газеты „Республика Татарстан“ внесено предложение назначить на должность главного редактора газеты Алексея Угарова. В журналистике он работает с 1996 года», — сказал председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

Алексею Угарову глава республиканского парламента пожелал больших успехов, а также «сохранить преемственность».

«У учредителей, а это два органа государственной власти — Государственный Совет и Правительство нашей республики – это одна из самых популярных газет. Пусть она не потеряет своих подписчиков. И вы будете, как предлагают наши депутаты, живо информировать население о делах Республики Татарстан», — напутствовал Фарид Мухаметшин нового главного редактора.