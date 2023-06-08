«Инфраструктура молодежной политики Татарстана остается недоступной для 1 млн ребят»

Ринат Садыков: «Инфраструктура для более чем одного миллиона молодежи Татарстана является недостаточной»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Развитие молодежной инфраструктуры тормозит отсутствие нормативной базы»

Одна из ключевых проблем, которую затронул в докладе Ринат Садыков, – несистемность развития инфраструктуры молодежной политики. В республике создана сеть молодежных учреждений, но развивается она стихийно из-за отсутствия нормативной базы.

«Фактором, замедляющим развитие молодежной инфраструктуры, является в том числе отсутствие федеральной нормативной базы для работы и развития сети учреждений молодежной политики», – отметил министр.

Садыков считает, что внедрение стандартов и норм обеспеченности молодежных учреждений стало бы толчком для разработки программ, направленных на их строительство и модернизацию, создание молодежных пространств, отвечающих современным требованиям.

Одной из проблем для региона является доступность услуг для молодежи ввиду отсутствия сбалансированности в размещении учреждений молодежной политики по территории республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Следствием этой проблемы Садыков назвал скученность учреждений на одних территориях и нехватку на других.

«Одной из проблем является доступность услуг для молодежи ввиду отсутствия сбалансированности в размещении учреждений молодежной политики по территории республики. Несмотря на ведущуюся работу, привлечение республиканских и федеральных средств, инфраструктура для более чем 1 млн молодежи Татарстана является недостаточной», – уверен министр.

Как следует из доклада, в этом году по программам капитального ремонта, реконструкции и строительства запланировано финансирование на 2,9 млрд рублей, что позволит обновить 40 объектов в 24 муниципальных образованиях Татарстана. Среди них 14 детских лагерей, 10 молодежных центров, шесть подростковых клубов и 10 центров психолого-педагогической помощи.

Необходимо разработать и реализовать комплекс мер по формированию культуры и навыков безопасного поведения детей и молодежи в сети Интернет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Планируем охватить программами по формированию культуры в интернете 220 тыс. человек»

Отдельное внимание Садыков уделил профилактике деструктивных явлений и экстремизма в интернете. Работу по этому направлению ведут уже несколько лет. В 2023 году проектами планируют охватить не менее 220 тыс. человек.

«Разработать и реализовать комплекс мер по формированию культуры и навыков безопасного поведения детей и молодежи в сети Интернет с охватом не менее 220 тыс. человек», – такая задача обозначена для Министерства по делам молодежи на текущий год.

Также обозначены итоги работы прошлого года. Так, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, был проведен молодежный медиаконкурс «Контент-марафон», направленный на профилактику терроризма и экстремизма, формирование безопасной киберсреды, популяризацию межнациональной дружбы и межконфессионального согласия, патриотическое воспитание. На него поступило почти 250 заявок и свыше 40 работ по таким темам, как «Цифровая гигиена», «Национальное – актуальным», «Мое сообщество», «Эмоции и чувства», «Родной Татарстан», и другим.

Кроме этого, был проведен форум «Конструктив» для профилактики буллинга и вовлечения молодежи в деструктивные сообщества.

В Татарстане работает сразу несколько республиканских и федеральных программ, которые позволяют молодым семьям получить субсидии на покупку квартиры или дома Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С 1999 года благодаря поддержке улучшили жилищные условия более 15 тыс. семей»

Другим важным вопросом государственной молодежной политики остается доступность жилья. В Татарстане работает несколько республиканских и федеральных программ, которые позволяют молодым семьям получить субсидии на покупку квартиры или дома.

«Благодаря программам и проектам с 1999 года более 15 тыс. молодых семей Татарстана улучшили жилищные условия», – привел статистику Садыков.

Поддержка молодых семей реализуется по трем направлениям. Первое – безвозмездная субсидия молодым семьям до 35% от стоимости жилья по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Второе направление – социальная ипотека на льготных условиях в 7% годовых для всех категорий молодых семей по программе «Молодая семья».

Еще одна мера поддержки молодых семей – беспроцентная рассрочка до 60% от стоимости жилья сроком до 15 лет в рамках Закона РТ «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий».

Ежегодно все больше молодых семей пользуются вышеперечисленными льготами, в прошлом году новое жилье получили около 1 тыс. семей, в планах на этот год увеличить этот показатель в полтора раза, сказано в докладе.

Нина Шимина: «Многие семьи просят увеличить квоту на социальное жилье, а также расширить список тех, кто может его получать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Жилье – это самый популярный вопрос от молодых мам»

Вопрос улучшения жилищных условий – это наиболее часто встречающийся вопрос от молодых семей. Запрос пока намного превышает предложение, поэтому увеличение числа получателей такой помощи в 2023 году видится необходимой и очень важной мерой. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась председатель Молодежного парламента РТ Нина Шимина, которая с 2015 года возглавляет сообщество молодых мам.

«Многие семьи просят увеличить квоту на социальное жилье, а также расширить список тех, кто может его получать. Но при этом их пугает, что растет цена квадратного метра даже по соципотеке. Эти вопросы на протяжении всех лет моей работы были самыми популярными», – рассказала собеседница.

Она поделилась результатами своего недавнего соцопроса в сообществе молодых мам, где спрашивала, сколько денег остается у молодой семьи после всех расходов в месяц. У 38% не остается ничего, еще у 22% оплачивают на сэкономленные деньги кредиты. Как правило, это те семьи, у которых нет собственной квартиры и они вынуждены снимать жилье.

Айрат Фаррахов: «Закон о молодежи – это очень свежая норма. Сейчас этой сфере уделяется очень много внимания, об этом говорит и создание “Движения первых”» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Закон о молодежи – это свежая норма, думаю, министр прав, говоря о необходимых нормах»

Мнением о поднятой министром проблемы нехватки нормативов на федеральном уровне с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. По его словам, закон о молодежи появился не так давно, однако уже требует ряд поправок, в том числе в части количества молодежных учреждений.

«Закон о молодежи – это очень свежая норма. Сейчас этой сфере уделяется очень много внимания, об этом говорит и создание “Движения первых”. Сейчас предстоит определить как раз все эти нормативы. Я думаю, что Ринат Садыков прав. Вопрос не только в цифрах. За ними приходят финансовое обеспечение», – заявил депутат.

Он подчеркнул, что если в закон будут внесены уточнения, это повысит доступность учреждений молодежной политики для детей и подростков.