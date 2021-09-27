До 1 марта в Нижнекамске ограничено движение по дороге «Южная»

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

С 27 сентября по 1 марта 2022 года в промышленной зоне Нижнекамска частично перекрыта автодорога «Южная» (ориентиром являются номера трамвайных столбов вдоль дороги с №159 по №176). Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

На этом участке строители выполнят строительно-монтажные работы на внеплощадочных тепловых сетях ТЭЦ-2. Во время них будет использоваться специальная техника для монтажа трубопроводов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тюлячинском районе РТ по национальному проекту обновили участок региональной дороги длиной 5,4 км. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.