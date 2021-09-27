В Тюлячинском районе РТ по нацпроекту обновили участок региональной дороги длиной 5,4 км

В Тюлячинском районе Татарстана дорожники капитально отремонтировали участок региональной дороги М7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши протяженностью 5,4 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На площади 38 тыс. кв. метров специалисты выполнили устройство верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны», — отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие установили барьерные ограждения протяженностью 252 метра, 159 сигнальных столбиков, 34 дорожных знака и нанесли разметку.

Отремонтированная автодорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. Она связывает региональную дорогу Мамадыш – Тюлячи с федеральной трассой М7. По ней проходят школьные маршруты.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.