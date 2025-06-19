ПМЭФ, день второй: шутки Минниханова о туристах в Казани и фото фанатов с Аршавиным

Татарстан получит новый легкоатлетический манеж мирового уровня и будет продвигать национальный контент на российских онлайн-сервисах. Таковы договоренности второго дня ПМЭФ. С кем Минниханов провел переговоры и кто из знаменитостей заглянул на стенд республики — в репортаже «Татар-информа».





Раиса Татарстана пригласили на сессию «Урбан Хаб. Наследие. Визионеры»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов пошутил, что не ездит работать в Казанский Кремль из-за большого числа туристов

Вчера на ПМЭФ был так называемый нулевой день, а сегодня работа идет полным ходом. О том, какие переговоры состоялись у Раиса Татарстана Рустама Минниханова в первой половине дня, мы уже рассказали. После обеда рабочая программа продолжилась.

Раиса Татарстана пригласили на сессию «Урбан Хаб. Наследие. Визионеры». На ней Минниханов рассказал, как в республике сохраняют идентичность исторических объектов и одновременно создают благоприятную среду для жизни.

Рустам Минниханов рассказал, как в республике сохраняют идентичность исторических объектов и одновременно создают благоприятную среду для жизни Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Этот процесс мы начинали в рамках 1000-летия Казани, в 2005 году. Это была отправная точка. Огромную работу провел фонд «Возрождение», который возглавляет наш первый Президент Минтимер Шарипович Шаймиев», – напомнил Минниханов.

Лидер Татарстана отметил, что в России больше нет такого региона, где бы находились сразу четыре объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в нашей республике – есть: это Казанский Кремль – в Казани, Успенский собор и монастырь – на острове-граде Свияжск, древний город Болгар и Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта.

Лидер Татарстана отметил, что в России больше нет такого региона, где бы находились сразу четыре объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов воспользовался площадкой ПМЭФ, чтобы отметить республиканские программы «Наш двор» и благоустройства общественных пространств. С тех пор как они реализуются, Татарстан стал комфортнее для местных жителей и привлекательнее для туристов. Раис РТ отметил, что в прошлом году 4,3 млн туристов посетили республику.

«В Казанский Кремль я редко приезжаю, там столько народу! Работаю, где находится Правительство», – рассказал Рустам Минниханов и добавил, что радуется такому количеству гостей в Казани.

Участником той же сессии стал певец и предприниматель Эмин Агаларов, который восхитился Казанью и новым зданием театра им. Г. Камала, где сам выступил 30 марта.

«Могу с уверенностью сказать, что это лучший зал, в котором я когда-либо выступал. Абсолютно честно, искренне, поэтому полная победа на данном фронте», — обратился Агаларов к татарстанскому лидеру.

Соглашение о сотрудничестве подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров Фото: rais.tatarstan.ru

Легкоатлетический манеж мирового уровня и татарстанский контент на сервисах «Газпром-Медиа»

Татарский национальный контент может появиться на платформах и сервисах, входящих в экосистему «Газпром-Медиа Холдинг». Соглашение о сотрудничестве подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров. Документ также подразумевает, что Татарстан будет вместе с холдингом создавать проекты в области кино, сериалов, документалистики, анимации, музыкальных и образовательных форматов.

Крытый легкоатлетический манеж может появиться в Татарстане. Документ подписали Рустам Минниханов и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков Фото: rais.tatarstan.ru

Крытый легкоатлетический манеж может появиться в Татарстане благодаря соглашению, заключенному на полях ПМЭФ. Документ подписали Рустам Минниханов и председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков. Манеж должен отвечать стандартам проведения этапов кубка мира и чемпионата мира.

Фрадков является также председателем банка ПСБ. Поэтому на встрече с лидером Татарстана он обсудил ПСБ чемпионат России по легкой атлетике, который должен состояться 7-10 августа этого года. Турнир пройдет в новом формате – на улице и на стадионе.

Обновление общественного транспорта – тема, которая звучала на переговорах Минниханова с гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом Фото: rais.tatarstan.ru

Переговорный процесс продолжается

Обновление общественного транспорта – тема, которая звучала на переговорах Минниханова с гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом. В прошлом году были закуплено более 170 больших автобусов для комфортных поездок жителей республики. ГТЛК сотрудничает с татарстанскими предприятиями: закупается техника КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, Зеленодольского завода им. Горького.

Состояние и развитие строительной отрасли в стране Минниханов обсудил на встрече с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко Фото: rais.tatarstan.ru

Состояние и развитие строительной отрасли в стране Минниханов обсудил на встрече с генеральным директором АО «Дом.РФ» Виталием Мутко.

На полях ПМЭФ Минниханов провел встречи с зарубежными партнерами. Например, с замминистра торговли Турции Мустафой Тузджу. В прошлом году товарооборот республики со страной-партнером вырос вдвое и достиг 5,3 млрд долларов.

На полях ПМЭФ Минниханов провел встречи с зарубежными партнерами. Например, с замминистра торговли Турции Мустафой Тузджу Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов также встретился с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Сергеем Чирковым.

«Один из приоритетов нашей работы – повышение качества жизни граждан, в том числе в рамках развития системы социальной защиты и обеспечения достойных условий для старшего поколения. Татарстан последовательно реализует социальные инициативы, активно взаимодействует с федеральными структурами», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Особое внимание, по его словам, сегодня необходимо уделить поддержке участников СВО и членов их семей. В республике функционируют 5 центров реабилитации инвалидов, 5 социально-реабилитационных отделений в комплексных центрах социального обслуживания, а также Центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве.

Знаменитости на ПМЭФ

Стенд Татарстана стал местом встречи Минниханова с известными журналистами. Раис Татарстана пообщался с телеведущим Сергеем Брилевым и экс-телеведущей Ирадой Зейналовой, которая теперь работает Чрезвычайным и Полномочным Послом России на Маврикии.

Еще стенд Татарстана посетила телеведущая, журналист и общественный деятель Ксения Собчак. Этим утром она выступила модератором сессии, посвященной программе долгосрочных сбережений.

Большая очередь выстроилась в пассаже «Экспофорума» из желающих сделать фото с экс-игроком «Зенита» Андреем Аршавиным и футбольным тренером московского «Динамо» Валерием Карпиным. На стенде Минспорта России выступила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и депутат Мосгордумы Мария Киселева.

Завтра, пожалуй, основной день ПМЭФ-2025. Рабочая программа Рустама Минниханова продолжится до самого вечера. Кроме того, во второй половине дня запланировано пленарное заседание, в котором примет участие Президент России Владимир Путин.