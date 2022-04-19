Плющев высказался о дуэли голкиперов в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры голкиперов в финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА. По словам заслуженного тренера России, решающим фактором в финале может стать дуэль Ивана Федотова и Василия Кошечкина.

«Небольшой тренерский опыт Сергея Фёдорова? Опыт есть опыт, никуда ты от этого не денешься. Первый финал – это нервы, психология, игроки на своей теме. В некоторых экстремальных ситуациях надо будет принимать неординарные решения. У Ильи Воробьёва здесь преимущество, но у ЦСКА состав помощнее, поопытнее. Может всё качнуться и в одну сторону, и в другую. Вратари? И у тех и у других достаточно стабильная вратарская линия. Единственное, Федотов помоложе, может выглядеть более выносливым. Но у Васи есть великий опыт, хотя отыграть семь матчей на одном уровне, если серия затянется, будет сложно, всё-таки это серьёзная нагрузка», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Напомним, ранее Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту «Татар-информа» информацию о переходе форварда клуба НХЛ «Даллас» Александра Радулова в казанский «Ак Барс».