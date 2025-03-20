Плющев: «В «Салавате» были финансовые проблемы, но никто не побежал и не попросил обмена»

Фото: пресс-служба "Салавата Юлаева"

Постоянный эксперт «ТИ-Спорт» Владимир Плющев в беседе с нашим изданием порассуждал о перспективах уфимского «Салавата Юлаева» в предстоящем плей-офф:

«"Салават" прошел достаточно серьезный этап через определенные кризисы. Были проблемы с внутренней политикой клуба. Но команда, надо отдать должное, под руководством главного тренера преодолела все эти вещи. Не многие команды способны играть за перспективы, играть за свой клуб независимо от тех проблем, которые у них были.

Поэтому я считаю, что они в состоянии будут показать хороший хоккей в плей-офф. Но если, грубо говоря, интервью не будут писать, мол, если что, уберут тренера, назначат Цулыгина. Но это такая глупость, такие некорректные и неприятные истории, когда ты пишешь, а все игроки и тренеры читают. Создается психологическое недоверие. Команда должна выйти как единое целое. Думаю, что у них это дело получится. На каком этапе они закончат этот сезон – я не берусь сказать».

При этом Плющев отметил, что предыдущие два сезона, когда команда Виктора Козлова вылетала из первого раунда не должны сказаться на ментальном состоянии нынешнего состава команды. Он отметил, что внутри клуба хорошо разобрались с внутренними проблемами.

«Каждый новый сезон — это новая история. И все будет зависеть от того, насколько тренеры сработают удачно, насколько игроки воспримут ту хоккейную идеологию, которую им предложат. Поэтому говорить о том, что какие-то комплексы… Они не "девочки", чтобы вспоминать слезы прошлых сезонов, это профессиональные игроки, которые прошли в сезоне достаточно сложный период.

Все знают, что были проблемы финансового плана, но никто не дрогнул, никто не побежал, никто не попросил обмена. Это уже говорит о многом», – сказал Плющев для «ТИ-Спорт».

Сегодня «Салават Юлаев» проведет матч с новосибирской «Сибирью» в гостях. Уфимская команда идет на третьем месте в Восточной конференции с 89 очками после 66 проведенных встреч.