Плющев: «В КХЛ тренировать идут по объявлению, по родственным связям. Отсюда проблемы»

Фото: пресс-служба ХК СКА

Бывший главный тренер сборных России, казанского «Ак Барса» и других команд Владимир Плющев в разговоре с «ТИ-Спортом» заявил, что у кризиса российского хоккея систематические причины. Он отметил, что в России перестали воспроизводиться кадры, а тренерский цех стал скудным из-за ухода предыдущего поколения специалистов. Их место, по его мнению, занимают специалисты не по профессиональному признаку, а по блату.

«Делать ставку на легионеров, или, как их раньше называли, воинов, – всегда ошибка. Они могут выиграть маленькое побоище, но никогда не выигрывают войны. Слишком нежные, слишком избалованные. Основная проблема сейчас – это подготовка резерва, но она существует практически во всех клубах. Посмотрите, например, как «Лада» формируется. Ну жалко мне болельщиков, тольяттинцев. Главный тренер там только вчера бегал по площадке, а сегодня уже встает на мостик. Ну что он может дать команде?

Здесь вопрос о том, что лучше бы была система подготовки, которая позволяла бы воспроизводить свои кадры. Пускай даже не звездных, но хотя бы с хорошим средним уровнем. Но мы на это, в общем-то, уже не способны, насколько я понимаю, в тренерских штабах. Потому что у нас сейчас тренерской работой занимаются все, кому не лень. Сказал «я хочу быть тренером» – и вот ему дают команду. Ну побойтесь Бога! Так не бывает. Вообще-то всему надо учиться.

Но если сам не удосужился учиться, то хотя бы учитесь у старших. А у нас все старшее поколение вывели как ненужные сорняки. А молодые, кроме того, чтобы повторять то, как тренировали их, другого ничего придумать не могут. Поэтому все у нас так и бывает.

Вот сейчас в прессе у нас много выступлений, что мы уже не хоккейная держава, сдали все позиции. Мы позиции давно сдавали, что же вы молчали? Я лет пятнадцать лет назад сказал, когда отчитывался на исполкоме Федерации хоккея за неудачные выступления на МЧМ. Я сказал, что да, неудачное выступление. Но смотрите в корень: у нас нет воспроизводства игроков.

У нас до сих пор с того момента дефицит центральных нападающих, дефицит хороших защитников. Вот был Никишин – уехал в НХЛ. Но ему там будет сложно адаптироваться, потому что то, что позволяли ему здесь, там ему не позволят.

Надо систему подготовки менять, а не заниматься шапкозакидательством, как многие делают. Сейчас по заусенцам стригут, что-то там пытаются наскрести, но есть проблема. Сейчас и с иностранцами будут проблемы, потому что они по старой памяти будут требовать очень большие контракты, а большие контракты платить уже не очень хочется, потому что приезжают люди у нас далеко не энхаэловцы, а ахаэловцы, а это не тот контингент, чтобы платить бешеные контракты.

А воспроизводства своих игроков нет. Хотя у нас 11 академий. Спрашивается, ребята, а кто у вас академиями руководит? Вот у нас Захаркин работал в академии Казани. Ну и что там? Ничего. У нас в Москве 4 академии, у нас в Питере академия, в Казани академия, в Омске академия, в Уфе, по-моему, академия. У нас везде академия. А приезжают ребята из глубинки, которые не воспринимали эти методики и выросли сами. Вот в чем проблема-то! Но никто не хочет этого замечать.

Когда я говорю о том, что мы проиграли 11 чемпионатов мира подряд и 6 Олимпиад, мне отвечают: «Ну ладно, не надо так обострять, у нас все нормально, все в порядке». Вот теперь разбирайтесь со своим порядком. Уже не один специалист отмечает, что уровень хоккея падает. А он и должен падать, потому что это за счет звезд идет, а звездочек у нас нет, даже молодых звездочек. Вот был Демидов – очень интересный парень. Но сразу уехал. Потому что при тех ситуациях, которые в Питере происходят, выбрал НХЛ.

Но другие клубы должны быть. Вот, например, детско-спортивная школа ЦСКА во времена Анатолия Владимировича Тарасова была школой-монстром, которая готовила резервы и для своей команды, и все игроки на периферии тоже были игроками достаточно высокого уровня. А сейчас все московские клубы за счет периферии как раз формируются, а не за счет своих воспитанников. А это проблема.

Когда будут у нас работать тренерами те, кто имеет и образование, и опыт, и культуру, а не те, которые хотят работать, тогда будет все по-другому. А когда у нас тренеров чуть ли не по объявлению набирают – по звонкам, по родственным связям и так далее – тогда так и получается. Ну чему ты можешь научить, если ты сам не владеешь ни методиками, ни чем-то другим? Да и опыта никакого нет», – сказал Владимир Плющев в беседе с «ТИ-Спортом».