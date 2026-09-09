Плющев: «Уговаривать Гусева было незачем. Туристов в «Динамо» не будет»

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Бывший главный тренер сборных России и главный арбитр лиги Владимир Плющев в беседе с «ТИ-Спортом» резко высказался о Никите Гусеве, который не подписал контракт с московским «Динамо». Он заявил, что форвард ведет себя неправильно, а «Динамо» не стоило его уговаривать.

«Гусев же не первый раз, как говорится, прогуливает предсезонку. У него сложилось совершенно свое собственное мнение, что он готов к сезону без всяких предсезонных матчей, без всяких предсезонных сборов и тому подобное. Ну это как бы уже из года в год у него идет. И раньше это воспринималось более-менее нормально, и продолжали с ним подписывать контракты. Сейчас, может быть, с чем-то не сошлись, может быть, даже дело в самом Гусеве, может быть, дело еще в каких-то вопросах.

Вопрос совершенно в другом: когда игрок себя ставит таким образом, он в первую очередь ставит себя вне коллектива. Потому что игроки – живые люди, и, как правило, под коркой у них закладывается: мы пашем, а тут приезжает какой-то этот и начинает рассказывать сказки, как сыграет. А ведь так сыграть не всегда получалось у Гусева. Да, он может отдать тонкий пас, он может забить гол, но в хоккее идет силовая борьба и контакт хороший с соперником, а здесь, я думаю, он уступает очень многим игрокам в лиге. Поэтому говорить о том, что кто-то кому-то не подошел... Знаю, что его вроде долго «уламывали» динамовские структуры, но уверен, что это было незачем. В команде будет атмосфера лучше, если таких, будем так говорить, туристов не будет», – сказал Плющев.

Напомним, Никита Гусев по-прежнему остается без клуба в начале сезона.