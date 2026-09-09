Плющев: «Интересно, как тренер «Ак Барса» объяснял все эти расставания летом»

Бывший тренер сборных России Владимир Плющев для «ТИ-Спорт» разобрал старт сезона КХЛ. Почему уверенный старт «Локомотива» - не показатель, а «Трактор» ужасен. Что не так в поведении «Ак Барса». А также почему расставание «Динамо» с Гусевым, выбор Шипачевым «Салавата», а Кузнецовым» - «Сибири» было правильным решением.





Фото: ak-bars.ru

«Трактор опять меняет вектор? Ну раз не туда гребли, значит надо написать заявление и уйти»

— Ярославцы проехались по «Трактору» в первой игре. Два вопроса: У вас сейчас менее скептическое мнение о назначении Дмитрия Квартальнова в Ярославль?

— Да нет, там просто «Трактор» был никакой совершенно. Я вчера даже не понял, на каком пульсе они играли. По-моему, 70 ударов в минуту. Показывали лавочку, у кого там диафрагма не ходила, и огня в глазах я не видел. Поэтому как раз для «Локомотива» это не показатель: они и так команда укомплектована достаточно хорошо, причем потери в межсезонье были минимальные. Поэтому они были... играть на хорошем уровне, они сыграли на хорошем уровне. Но это не говорит о том, что в перспективе будет всё точно так же радужно, как с «Трактором».

А вот Челябинску вообще-то надо задуматься, что происходит в команде, потому что так безвольно стартовать в первый матч сезона... Наверное, всегда все настраиваются, у всех есть большие и радужные перспективы, и тут вот так вот выходить и практически сливать игру совершенно бездарно...

Ну пускай разбираются там. В штабах больших специалистов много. А что касается «Локомотива», ну это как раз для него не показатель, они и так – команда укомплектована достаточно хорошо, причем потери в межсезонье были минимальные. Поэтому они должны были сыграть на хорошем уровне, они сыграли на хорошем уровне. Но это не говорит о том, что в перспективе будет всё точно так же радужно, как с «Трактором».

— Второй вопрос: Челябинцы расстались со своими легионерами, теперь них новая политика: стараются больше делать упор на своих. В долгосрочной перспективе это лучше для нашего хоккея, а вот именно в моменте будет просадка…

— Это профессиональная команда. Если говорить о том, что что-то где-то как-то чего-то — это всё должно быть гармонично. Гармонично должна быть укомплектована команда: и молодыми игроками, и средними игроками, и ветеранами, и опытными игроками, а если есть возможность — звездными. А говорить о том, что мы сейчас взяли курс на омоложение. А в прошлом году вы чего делали? А позапрошлом вы чего делали? Это, вы знаете, для отговорки для голодных, как говорится.

Команда должна строиться совершенно гармоничным образом за счет опыта и харизматичности главного тренера. Если этого нет, то можно придумать всё что угодно. Я не знаю, на что они там взяли курс. Вопрос работы с молодежью — конечно, это перспектива и хорошо. Школа челябинского «Трактора» только вчера что ли возродилась? Только вчера у нас на Урале хоккей был, причем одна из ведущих школ в советском и российском хоккее челябинская была? Смысл говорить, что «мы взяли курс»? А что вы делали тогда, те же самые руководители, а что вы делали до этого-то несколько лет? Значит, не туда гребли? А раз не туда гребли, ну значит надо написать заявление и уйти, раз вы не туда гребли.

Поэтому с «Трактором» проблемы, и действительно непонятно, почему так играют ребята. Может быть, есть какие-то недопонимания с тренерским штабом, сложно сказать. Но еще раз я говорю: стартовые матчи чемпионата при любом раскладе, даже если команда аутсайдер (что показывают сейчас другие матчи), они старались, грубо говоря, как можно лучше реализовать себя и свои возможности. А «Трактор» — команда, которая с историей, с традициями, выходить так кататься... На дефицитах.

«Уговаривать Гусева «Динамо» было незачем. Атмосфера в команде будет лучше, туристов не будет»

— Тамбиев сменил Алексея Кудашова в «Динамо». Как считаете, приживется ли его жесткая методика в раздевалке со звездными и высокооплачиваемыми игроками?

— Я не знаю по поводу требований господина Тамбиева. Поэтому говорить о том, насколько она там жесткая или не жесткая, мне сложно сказать. Она должна быть в первую очередь профессиональная и рассчитана на результат, на перспективу. Ну если эти требования, грубо говоря, соответствуют тому, что необходимо в команде, это один вопрос. Если это, что называется, самоутверждение, это другой вопрос. Но я не могу ничего судить, потому что я не знаю требований господина Тамбиева. Можно судить только по той работе, которую он провел в «Динамо» по комплектованию, по беготне с баллонами и тому подобное.

— Может к лучшему, что с Гусевым не договорились? Он совсем не формата хоккея Тамбиева, Никите пришлось бы себя ломать.

— Гусев же не первый раз, как говорится, прогуливает предсезонку. У него сложилось совершенно свое собственное мнение, что он готов к сезону без всяких предсезонных матчей, без всяких предсезонных сборов и тому подобное. Ну это как бы уже из года в год у него идет. И раньше это воспринималось более-менее нормально, и продолжали с ним подписывать контракты. Сейчас, может быть, с чем-то не сошлись, может быть, даже дело в самом Гусеве, может быть, дело еще в каких-то вопросах.

Вопрос совершенно в другом: когда игрок себя ставит таким образом, он в первую очередь ставит себя вне коллектива. Потому что игроки — живые люди, и, как правило, под коркой у них закладывается: мы пашем, а тут приезжает какой-то этот и начинает рассказывать сказки, как сыграет. А ведь так сыграть не всегда получалось у Гусева. Да, он может отдать тонкий пас, он может забить гол, но в хоккее идет силовая борьба и контакт хороший с соперником, а здесь, я думаю, он уступает очень многим игрокам в лиге. Поэтому говорить о том, что кто-то кому-то не подошел... Знаю, что его вроде долго «уламывали» динамовские структуры, но уверен, что это было незачем. В команде будет атмосфера лучше, если таких, будем так говорить, туристов не будет.

— ЦСКА некоторые эксперты называют одним из главных претендентов на трофей. Вы согласны с такой оценкой?

— ЦСКА хорошо, грамотно укомплектовался. Но самое интересное, что и в прошлом году, и в позапрошлом у них был очень приличный состав. Вопрос другой: я не видел ЦСКА в работе в этом сезоне. Вот сегодня они будут играть со «Спартаком», можно будет сделать какое-то впечатление о команде. Но мне очень хотелось бы надеяться, что вот в этом то сезоне ЦСКА выступит удачнее, чем в предыдущих. Для этого есть все условия, есть все возможности, и самое главное, что всё то, что было заложено раньше... И теми людьми, которые с гордостью несли четыре буквы на груди Центрального спортивного клуба армии. Я думаю, что должна сработать где-то эта ситуация.

Хотя всякое может быть. Еще раз я говорю: ЦСКА в прошлом, в позапрошлом, в позапозапрошлом годах дефицитом игроков не страдал. Поэтому есть вопросы к стилю игры предыдущих. И очень надеюсь, что в этом сезоне ЦСКА все-таки покажет тот уровень, которого от него все ждут. По крайней мере, болельщики ЦСКА.

— Вы уже отметили их летнюю трансферную кампанию. Они отпустили часть ветеранов, вернули Мамина. Вам нравится то, что сделано?

— Обсуждать это я не собираюсь, потому что тренер вправе комплектовать команду так, как считает нужным. Надеюсь, всё это было с подачи главного тренера или, по крайней мере, с ним согласовывалось, а не так, как в некоторых клубах: привели игрока — и что хочешь, то и делай. Поэтому думаю, со стороны тренерского штаба это были осознанные шаги.

— СКА под конец лета забрали Глотова, вернули Аймурзина. В Питере снова собирается два состава. Как думаете, это продуманная глубина или опять перебор, как было в предыдущих сезонах?

— Мне тяжело комментировать, потому что я не видел СКА на предсезонных турнирах и их концепцию. Понимаю так: после такого провала, как у СКА в прошлом году, последуют серьезные выводы, поэтому и собирается всё, что можно собрать. Но вопрос в другом: команда выстраивается под определенную схему и игровую концепцию. Насколько она будет соответствовать современным требованиям — не могу сказать. Главным тренером постоянно делаются ссылки на футбольные концепции, может быть, сейчас перенесет это на армейский хоккей. Пройдут первые матчи с соперниками поинтереснее — можно будет сравнить, что к чему.

— Вы отметили, что второй год провала ему не простят. Насколько у него большой кредит доверия? Ему идут навстречу по поводу его сына, а такое не каждому тренеру позволяют. У него есть протекция?

— Не знаю по поводу этого. Честно скажу, игрок КХЛ, который заключает контракт на 300 тысяч, сам за себя говорит. Что здесь можно комментировать? Думаю, если бы ему нашли другой клуб, было бы лучше: и атмосфера в команде была бы лучше, и отношение к главному тренеру другое. Но как получилось, так получилось.

«Мне интересно, как тренер оправдывал расставания с лидерами «Ак Барса»

— «Ак Барс» напугал болельщиков в первом матче, исправился ближе к концовке. Какие у вас впечатления и прогнозы, исходя из того, что увидели в матче с «Сибирью»?

— Я не видел матч с «Сибирью», только результат, счет и отчеты посмотрел. У «Ак Барса» задачи стоят самые высокие, как обычно. Что получится — сложно сказать. Селекция была неоднозначной: потеряли ряд ведущих игроков. В связи с чем — не знаю. Из «Ак Барса» просто так не уходят, потому что условия там шикарные, а отношение к игрокам, как в хорошие добрые советские времена, чуть ли не на руках носят. Тем не менее, непонятно... У Яшкина были проблемы в прошлом сезоне, поэтому его потеря предполагалась. А вот ситуацию с Барабановым вообще не понял. Комментируя уход, он сказал: «Я ждал предложения, но его не последовало». Хотя это один из сильнейших нападающих «Ак Барса» был в прошлом сезоне. Чего ждать — не знаю. Еще интереснее, как это все оправдывал тренер? Думаю, задачи стоят самые высокие, но как тренер их будет оправдывать и что от него ждут в этом сезоне — сложно сказать.

— По Барабанову есть мнение, что он хороший забивающий игрок, но не делал разницы и в плей-офф не стал лидером. То есть дискуссионный вопрос. Да и денег он серьезных запросил.

— Здесь вопрос не к Барабанову, а к тренеру. Тренеру надо было найти ему тот состав, в котором он будет лучше себя реализовывать, и ту роль в звене, которую он может сыграть. Может быть, освободить его от излишней черновой работы, хотя Барабанов от нее никогда не отказывался, он достаточно рабочий парень. Может, контракты завышенные, сложно сказать. Но если вы ставите перед собой серьезные задачи, то терять игроков, которые умеют забивать и реализовывать, не знаю, чем вызвано.

— А с нынешним багажом сыгранности достаточно ресурсов, чтобы бороться за лидерство на Востоке «Ак Барсу»?

— Разговоры про недостаток сыгранности — это отговорки. Всё определяет главный тренер. Если главный тренер ставить четкие задачи перед игроками и определяет игровую концепцию, то играют все как положено и соответствуют системе. Когда нападающие выходят играть в большинстве, это говорит о том, что тренер пытается использовать дополнительную убойную силу, а не о том, что они сыграны всю жизнь. Всё определяет главный тренер: как поставит и организует игру, так и будет.

— Приезд Кевина Хейса сильно поменяет ситуацию в «Ак Барсе»?

— Я считаю, что всё определяет главный тренер, какой бы игрок ни приезжал: где он будет играть и как его использовать. Помню период в «Ак Барсе», когда приехало столько звезд из НХЛ, но ничего не получилось. Количество звезд — это еще не гарантия результата. В команде 20 полевых игроков. Если один игрок приезжает, он может повлиять только на игру своего звена, а на всю команду влияет главный тренер.

«Когда тренировал, не помню, чтобы Кузнецов он раздувал ноздри и выпячивал свое эго»

— Переезд Яшкина в его китайский проект — это золотая пенсия или клуб собирает состав под что-то серьезное, чтобы совершить прорыв?

— Сложно сказать, какой там будет прорыв. Может быть, руководителям клуба было интересно поработать с игроками, которые звездили в НХЛ. Почему он выбрал этот клуб — лучше спросить у него самого. Может, других предложений не было, а если были, то почему выбрал именно этот — я не могу ответить на этот вопрос.

— Кузнецов нашел себе новую команду, даже забросил в первом матче в Казани. Это шанс реанимировать карьеру в клубе без давления или «Сибирь» взяла на себя финансовый и медийный риск? Хоккеист непростой...

— Думаю, Евгений правильно сделал, что пошел именно в этот клуб: его там хотели. А раз хотели, значит, уже есть положительные эмоции. За прошлые сезоны есть такое дело. Этот парень умеет забивать и отдавать, играть умеет прекрасно. Он был у меня в сборных — и в юниорах, и в молодёжке. Хочу пожелать ему удачи.

— Тем не менее, для него нужен серьезный тренерский авторитет, чтобы он не ушел в свои «приколы». Хватит ли авторитета у Козлова?

— Думаю, прежде чем его приглашали, он разговаривал с главным тренером. Наверняка главный тренер поставленные вопросы обозначил. Женя — профессионал, он прекрасно понимает: я — игрок, ты — тренер. У меня с ним никогда не было никаких проблем. Не помню, чтобы он надувал ноздри и выпячивал свое эго наперекор коллективу. Наоборот, всегда прислушивался и делал то, что просили: просил забить — он забивал.

«Магнитка играет в хоккей, а не занимается шорт-треком»

— Шипачев уже тоже дебютировал за Уфу. Учитывая энергозатратный хоккей Козлова, сможет ли он в своем возрасте быть эффективным в топ-6 в первых звеньях весь регулярный чемпионат?

— Думаю, ему будет тяжело по системе, по функционалке и по его игровому стилю. Он далеко не силовой хоккеист и не жесткий игрок на пятаке. Он плеймейкер хорошего уровня, но физики у него может не хватить до конца сезона. Хотя смотря как построит тренер. Индивидуально подвести можно: я в свое время вытаскивал тяжело травмированных игроков. Всё зависит от тренера, как он поставит игру команде и ему в частности. Козлов — один из лучших тренеров в КХЛ. Вся его карьера говорит о том, что он и человек порядочный, и специалист хороший.

— Про другого ведущего тренера КХЛ, Разина: «Магнитка» хоть и победила в первом матче, но летом особо не усиливалась. Разин слишком верит в победный состав или руководство сэкономило? Плей-офф показал, что им не хватило мускулов и веса против «Ак Барса».

— Сложно говорить, Разин — сложившийся тренер. Он объяснял ситуацию, видел причины в определенных вещах. К тому же у Магнитогорска хорошая школа, он может рассчитывать на ряд молодых игроков, которые вливаются в течение сезона. «Магнитка» — одна из самых играющих команд в хоккей, они не занимаются шорт-треком на льду, это точно. Но силовой борьбы им действительно не хватило в прошлом сезоне.

«У нас в КХЛ называют единый знаменатель и ссылаются на НХЛ. Ну так там подбор игроков другой»

— Третий год подряд клубы готовятся к сезону всего месяц, с 1 августа. Вам не кажется, что сентябрьский хоккей из-за этого проседает по качеству, а игроки рано ловят травмы?

— Ранние травмы говорят о том, что игроки не готовы: когда игрок не готов, он получает повреждение на ровном месте. Что касается предсезонки — ее должны определять не администраторы КХЛ, а главные тренеры. Если они считают, что нужно три недели — это их право, если полторы — тоже их право, но они несут ответственность за результат. А когда навязывают единый знаменатель и ссылаются на НХЛ... В НХЛ другой подбор игроков, туда приезжают лучшие со всего мира. Наши клубы на таких игроков рассчитывать не могут, а работают с тем, что есть. Тренеры должны сами определять объемы предсезонной подготовки, чтобы команда втянулась без травм и была в кондициях. Когда загоняют в рамки, не успевают провести полноценный подготовительный, ударный и восстановительный периоды.

— По поводу формата: лига сохранила перекрестный плей-офф со второго раунда по общей таблице. Это действительно выравнивает шансы или убивает исторические дерби?

— По одним и тем же лекалам играть неинтересно, всё просчитывается заранее. Нововедение будет интереснее и для болельщиков, и для специалистов. И это будет объективнее. Раньше команды наперед знали своих соперников по финалу конференции, а потом в финале Кубка Гагарина одна из команд существенно уступала сопернику. Теперь так просто вешать лапшу на уши руководству о выходе в финал конференции не получится, так как вылететь можно на более ранней стадии.

— Кто из главных тренеров клубов-претендентов сейчас находится в самой уязвимой позиции и рискует увольнением в первую очередь? В октябре обычно начинается «тренеропад».

— Чтобы делать предположения, надо видеть все команды и понимать, насколько тренеры хорошо проработали предсезонный период. У меня есть мысли на этот счет, но озвучивать их не буду: для объективного анализа нужно сначала посмотреть на команды в деле.