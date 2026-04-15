Плющев: «То, что Запад будет проигрывать Востоку по всем статьям не было секретом»

Фото: hawk.ru

Бывший главный тренер сборных России и главный арбитр КХЛ Владимир Плющев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» объяснил, почему нынешний розыгрыш Кубка Гагарина проходит без интриг и упорных противостояний. По его мнению, превосходство команды Восточной конференции было предсказуемо.

— Сложно вспомнить настолько предсказуемый розыгрыш плей-офф, где одна команда выигрывает у другой в одну калитку. Это КХЛ деградирует или это частный случай у команд?

— Во-первых, уровень мастерства понижается. И на поверхность выходит, насколько хорошо укомплектованы команды теми или другими, насколько она управляема тренерским штабом. То, что Запад проигрывает по всем статьям — это был не секрет. В начале сезона я говорил о том, что доминировать будет Восток по разным причинам.

У каждой команды свои причины. Но в целом команды рассчитывают только на то, кого они приобретут со стороны, и просто-напросто запускают свою систему подготовки. Я могу так сказать, что от советской школы подготовки не осталось практически ничего. Те маленькие островки, на Востоке, которые есть, они еще как-то пытаются ту школу перенести на сегодняшний день. Поэтому Восток и лидирует на сегодняшний день по всем статьям.

— У вас было такое скептическое отношение к приглашению Ги Буше. Поменялось ли оно, учитывая такую разгромную серию с ЦСКА?

— Не помню насчет того, скептическое не скептическое. Я говорил о том, что человека взяли для того, чтобы он выиграл Кубок Гагарина, и он перед собой поставил эту задачу. Он напрямую и идет. Говорить о том, что там развивается как-то школа или еще что-то — я бы так не сказал. Потому что он притащил с собой всех своих помощников, вплоть до, по-моему, детских команд. То есть то, что он делает с первой командой — это совершенно объяснимо. Он сказал, что он приехал выигрывать Кубок Гагарина, он идет к этому. Комплектация, приглашение игроков... И надо отдать должное, по организации игры омская команда выглядит достаточно хорош, – сказал Плющев.

Напомним, накануне действующий чемпион «Локомотив» выбил «Салават Юлаев» из плей-офф со счетом 4-0 в серии.