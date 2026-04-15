Плющев: «Честно говоря, не верю, что Никитин что-то выиграет с ЦСКА и в дальнейшем»

В эксклюзивном интервью Владимир Плющев разбирает сенсации текущего плей-офф КХЛ. Бывший тренер сборных России анализирует преображение «Ак Барса» при Анваре Гатиятулине, критикует ЦСКА Игоря Никитина, объясняет фиаско минского «Динамо» и называет главное украшение невзрачного Кубка Гагарина-2026. Подробнее - в интервью «ТИ-Спорту».





«То, что Запад будет проигрывать Востоку по всем статьям не было секретом»

— Сложно вспомнить настолько предсказуемый розыгрыш плей-офф, где одна команда выигрывает у другой в одну калитку. Это КХЛ деградирует или это частный случай у команд?

— Во-первых, уровень мастерства понижается. И на поверхность выходит, насколько хорошо укомплектованы команды теми или другими, насколько она управляема тренерским штабом. То, что Запад проигрывает по всем статьям — это был не секрет. В начале сезона я говорил о том, что доминировать будет Восток по разным причинам.

У каждой команды свои причины. Но в целом команды рассчитывают только на то, кого они приобретут со стороны, и просто-напросто запускают свою систему подготовки. Я могу так сказать, что от советской школы подготовки не осталось практически ничего. Те маленькие островки, на Востоке, которые есть, они еще как-то пытаются ту школу перенести на сегодняшний день. Поэтому Восток и лидирует на сегодняшний день по всем статьям.

— У вас было такое скептическое отношение к приглашению Ги Буше. Поменялось ли оно, учитывая такую разгромную серию с ЦСКА?

— Не помню насчет того, скептическое не скептическое. Я говорил о том, что человека взяли для того, чтобы он выиграл Кубок Гагарина, и он перед собой поставил эту задачу. Он напрямую и идет. Говорить о том, что там развивается как-то школа или еще что-то — я бы так не сказал. Потому что он притащил с собой всех своих помощников, вплоть до, по-моему, детских команд. То есть то, что он делает с первой командой — это совершенно объяснимо. Он сказал, что он приехал выигрывать Кубок Гагарина, он идет к этому. Комплектация, приглашение игроков... И надо отдать должное, по организации игры омская команда выглядит достаточно хорошо.

— Сейчас Омск — главный претендент на Кубок Гагарина?

— Я могу вам так сказать, что кто выиграет Кубок Гагарина, я знаю. Думаю, четыре команды, которые выйдут в полуфинал, они будут все претендовать, за исключением одной.

— Спрашивать нет смысла, кто выиграет?

— Нет, я не буду говорить, совершенно не обязательно опережать события. Есть болельщики, пускай болеют за свои команды искренне. И, в принципе, плей-офф идет достаточно неплохо, по крайней мере по отдаче, по бойцовским качествам. Сказать о том, что где-то техническое мастерство проглядывает... Я бы так сказал, что тот гол, который Ткачев нарисовал в «Магнитке» — конечно, это шедевр. Но, к сожалению, это достаточно большая редкость плей-офф. В основном это идет борьба, борьба силовая, борьба скоростная работа, и расчет на ошибку соперника. За исключением, может быть, «Магнитки».

«Не верю в Никитина и что он что-то выиграет с ЦСКА и в дальнейшем»

— Почему ЦСКА оказался не готов оказалась оказать достойного сопротивления «Авангарду»? Пресловутый недостаток времени для Никитина, которому всегда нужно время, чтобы создать чемпионскую команду?

— Что значит «создать команду»? Он ее, во-первых, не с нуля собрал. ЦСКА не была где-то там в подвале Западной конференции, которая боролась за плей-офф. Она все время была где-то наверху. Поэтому говорить о том, что ему нужно время... Наверное, когда он принимал команду, он должен был осознавать, что от него ждут результата. Тем более что команда укомплектована, в принципе, достаточно неплохими игроками. И на них можно рассчитывать.

Но вопрос другой: что в никитинском «Локомотиве», что в ЦСКА достаточно тяжелая игра в отношении организации игры в атаке. И «Локомотив» сейчас достаточно тяжело идет по плей-офф. А ЦСКА — уже я и говорить не буду. Тот стиль, который проповедует Никитин, он ему принес успех с «Локомотивом», но я не думаю, что он может принести этот успех в ЦСКА. В ЦСКА немножко другая команда и другие гены. Поэтому не все складывается так, как хотелось бы складываться для болельщиков и специалистов.

— То есть вы не верите в Никитина? Не верите, что что он что-то выиграет и в следующие сезоны тоже?

— Если честно, то да.

«Такую мощную игру Ак Барса» мы не всегда видели в сезоне, но у игроков «Ак Барса» в плей-офф что-то щелкнуло в голове»

— Прочили полный разнос «Ак Барса» от минского «Динамо», в итоге получается полностью наоборот. Что произошло с минчанами, которые так мощно прошли регулярку?

— Во-первых, я могу сказать, что я не прочил разнос «Ак Барса» от минского «Динамо». И, в принципе, у меня брали интервью, спрашивали, на кого вы ставите. Я сказал, что «Ак Барс» выиграет.



Там разные факторы влияют на игру. Не все, видимо, там складывается в психологии команды. Поэтому то, что минчане гладко прошли чемпионат — да, хорошо прошла команда. Легионеры играли очень хорошо. Но потом что-то все это дело начало сбоить. Что-то начали выяснять: то игроки с тренером, то тренеры с игроками. И немножко странные интервью главного тренера, когда надо, грубо говоря, не отделять себя от команды. А здесь получается так, что вроде как бы виноваты только игроки. Поэтому команда — это живой организм, а с живым организмом надо быть поаккуратнее.

— Есть мнение, что переломным стал второй матч, когда минчане устроили церемонию чествования Андрея Стася, провалили старт игры. Потом едва не переломили, но все равно уступили. После такого сложно оправиться.

— Тренеры не любят перед ответственными матчами какие-то феерические чествования: дни рождения тренера, или дни рождения руководителя клуба, или чествование каких-нибудь ветеранов... Тем более в плей-офф. В плей-офф, конечно, все должно было быть подчинено одной цели — игре команды со своим соперником. Получилось так, как получилось. Не знаю, наверное, надо было как-то это обсуждать вопрос. Здесь в этом плане я бы согласился с Квартальновым, что это не сыграло в плюс для команды. Скорее сыграло в минус. Что и получилось. Но «Ак Барс» показал достаточно мощный хоккей, мощный, организованный, что, кстати, не всегда видели в середине сезона.

— Это говорит о том, что, видимо, Анвар Гатиятулин умеет меняться, перестраиваться, расти над собой, или это все-таки что-то другое?

— Мне здесь сложно влезать под корку, потому что команда у «Ак Барса» уже на протяжении нескольких лет укомплектована очень прилично. Но, к сожалению, некоторые качели в течение сезона мешали им показывать тот уровень, который надо. Играли приблизительно так: «мы забьем сколько захотим, а вы сколько сможете», но это не всегда получалось.

Наверное, сейчас переключилось что-то, щелкнуло в голове у игроков, что это плей-офф, и здесь расхлябанность недопустима. Потому что болельщики все-таки ждут, республика ждет, руководство республики уделяет очень большое внимание команде, хоккею в принципе. Поэтому, наверное, что-то где-то перещелкнуло в психологии, так что «Ак Барс» настроен достаточно серьезно.

«Арефьев — глыба, он не как гриб после дождя вырос»

— Многие говорили, что у Казани слабая вратарская линия, но оказалось, что Максим Арефьев — глыба. Показал себя очень спокойно в свои 22 года. Чем-то напоминает Илью Набокова в чемпионский для «Магнитки» 2024-й год.

— Вы знаете, обсуждать игроков я не хочу. Появился интересный вратарь — и я думаю, что он не вчера здесь появился, не как гриб вырос после дождя. Наверное, его вели. Я насколько знаю, там Сергей Абрамов работает с вратарями. Опытнейший тренер, бывший вратарь. Я с ним работал, знаю, что это такое и кто это такой. Поэтому ничего здесь удивительного нет. Наверное, после определенных консультаций главный тренер наверняка интересовался мнением тренера по вратарям: кого, чего и как. Сказали, наверное, что выглядит хорошо, уверен в себе, смотрится нормально, с психологией все в порядке, не дергается, не тушуется. Доверили игру, парень спокойно сработал. Я думаю, что и в дальнейшем будут доверять.

«Квартальнов дает странные интервью о виноватых игроках. Он не должен отделять себя от команды»

— У вас нет впечатления, что Квартальнову не хватает тренерского спокойствия, статности, чтобы внушать уверенность своим игрокам, как тому же Никитину?

— Эмоциональность Квартальнова — это его личное дело. Если он не делает определенных выводов, это его... Но и, как говорится, флегматичный Никитин — я думаю, это тоже внешне, а внутренне там все кипит и горит. Еще раз говорю, манера у каждого своя. Но я не берусь обсуждать ни ту, ни другую манеру ведения игры. По крайней мере, Квартальнов не первый год в команде, и игроки должны, наверное, его знать и привыкать. И он, наверное, какие-то должен делать выводы. Никитин тоже, давно уже со своим видением игры и действий на площадке — и с «Локомотивом», да и раньше с ЦСКА у него манера ведения игры одна и та же. Поэтому здесь нельзя говорить, что это хорошо или это плохо. Иногда, конечно, излишняя нервозность — она хуже, чем излишний флегматизм.

— У минчан легионерская линия обороны, которую называли возможно лучшей в лиге. Но в плей-офф допускает странные ошибки. Вопрос в психологии или легионерам уже ничего особо не нужно?

— Чтобы делать такие выводы или давать какие-то рекомендации, надо быть внутри команды. То, что у Минска добротные легионеры, я бы так сказал. Наверное, менеджеры поработали достаточно неплохо, потому что легионеры вытаскивали на себе львиную долю игр. И те условия, которые им созданы — это тоже хорошо, и они прекрасно понимают. Что там происходит, случилось — мне сложно сказать. Я думаю, что там какие-то вопросы, связанные с психологией.

«Разину надо больше читать книг, чтобы выражаться эзоповым языком на пресс-конференциях»

— «Магнитка» не без сопротивления, но скорее всего пройдет в полуфинал и нас на 90% ждет противостояние «Ак Барс» — «Металлург». На фоне такой серии Казани команда Разина уже не выглядит таким фаворитом, согласны?

— Я в принципе говорил об этом, что все четыре команды, которые выйдут. За исключением, наверное, одной, они все будут претендовать на Кубок Гагарина. Поэтому говорить о том, кто будет фаворитом в этой паре... Во-первых, еще рановато бежать впереди паровоза, все-таки там остаются еще игры что у Магнитогорска, что у «Ак Барса». Хотя, конечно, я сомневаюсь, что они отпустят своих соперников и дадут им возможность поживиться до семи игр.

Что будет впереди... опять же, здесь вопрос такой — кто как сможет подготовиться к этим играм. В принципе, команды разноплановые, но по уровню мастерства, психологии они где-то все приблизительно одинаковы. Еще раз говорю, шансы у всех будут одинаковые.

— Андрей Разин, как и Квартальнов, тренер эмоциональный, может сорваться на игроков, «поплыть» на пресс-конференциях, если дело не пойдет по плану. Может как-то повториться сценарий как с минчанами?

— Может все быть. Но я думаю, что он давно сделал все выводы из всего того, что у него происходило до этого, что происходило на пресс-конференциях. Хотя, в принципе-то его можно иногда понять, потому что действия арбитров действительно совершенно непонятны. И сложно просто-напросто оправдываться в глазах игроков и тренеров. Тем более, что за каждый вздох тренеров их сразу начинают ставить в угол и наказывать деньгами.

Наверное, иногда бывает, что тренер может сорваться где-то. Но я бы посоветовал побольше читать книг классических, чтобы разговаривать на пресс-конференции эзоповым языком. Хотя и это не всегда помогает. Я помню, я на своей пресс-конференции как-то сравнил одного клоуна из Нижнего Тагила, который нас просто прибил. Я его не оскорблял, я просто сказал... у меня спросили про судейство, я сказал: «На все эти спектакли театра одного актера. Но это был великий актер, а здесь я видел театр одного актера». Но за это меня оштрафовали. Можно было бы и поспорить, за что оштрафовали, но, как говорится, против ветра все равно обрызгаешься.

«Лучший в КХЛ на сегодняшний день по всем показателям — это Козлов»

— Как считаете, были ли вообще шансы у «Салавата Юлаева» против такой машины, как «Локомотив»?

— Я думаю, что одну игру есть шанс забрать. Вообще «Салават Юлаев» — команда, которая мне импонирует по характеру, по бойцовским качествам, по отношению к хоккею. Главный тренер импонирует — никогда не истерит, никогда не жалуется, никогда не визжит. Наоборот, он спокойно относится к некоторым проблемам у игроков, у своих игроков на площадке, и старается всегда их поддерживать. Вот это импонирует всегда. По крайней мере, не ищет крайних.

А то, что «Салавату» уже какой сезон достаточно тяжело по разным объективным причинам — это еще раз говорю, это вызывает достаточно большое уважение к главному тренеру. И здесь, я не знаю, здесь недавно был какой-то там опрос журналистов «Лицо КХЛ». Назвали лицом КХЛ Разина. Я говорю: «А что значит "Лицо КХЛ"? Вы мне объясните». Говорят, было вот это, было вот это. Я говорю: «Не знаю, что такое лицо КХЛ, но то, что в "Салавате" есть тренер, который просто лучший на сегодняшний день по всем показателям — я думаю, что это Козлов».

— А «Салават Юлаев» сегодня — это главное украшение вот этого невзрачного плей-офф?

— У «Салавата» свои проблемы есть, и не все так просто и не все так адекватно в отношении судейства, связанного со многими вещами. Поэтому «Салават» делает то, что он может делать, но, к сожалению, иногда решают лишние на площадке. А ровный состав не всегда может все решить.