Плющев об «Ак Барсе»: «В тренерском штабе Квартальнова будет нервозная обстановка»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту спортивной редакции ИА «Татар-информ» грядущее противостояние казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Я бы отдал предпочтение «Ак Барсу», но игра может сложиться как угодно. Мне кажется, что потенциал у линии нападения казанцев тоньше и выше, чем у «Авангарда». У Хартли, конечно, большой опыт. Но вряд ли это сыграет роль в нашей КХЛ. Я не видел какие-то запоминающиеся технико-тактические задумки от Хартли в плей-офф. Там все определяли личные данные игроков. В прошлом сезоне у омичей был Ковальчук, который сыграл большую роль в завоевании Кубка Гагарина. В этом сезоне замены ему не нашлось. А у «Ак Барса», я надеюсь, игроки потоньше сыграют в плей-офф, чем в гладком чемпионате. И должно сказаться усиление канадскими хоккеистами, которые сыграли на Олимпиаде достаточно неплохо», - заявил Плющев.

Также он заявил, что в тренерском штабе наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова будет нервозная обстановка. «У Квартальнова будет нервозная обстановка из-за приглашения североамериканского специалиста в его штаб. Не считаю привлечение Майка Пелино в «Ак Барс» оправданным. Как говорится, человека поставили за спину. И я не думаю, что Пелино может сделать что-то выдающееся для казанцев. «Ак Барс» всегда был командой с российским лицом и советским, если хотите, хоккеем. Был по крайней мере», - сказал Плющев.

Напомним, что первого марта в КХЛ стартует розыгрыш Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф команда Квартальнова сразится с омским «Авангардом». Стартовые матчи серии пройдут 2 и 4 марта в Казани. В прошлом сезоне «ястребы» обыграли «Ак Барс» в финале Восточной конференции прошлого сезона, а позже стали обладателями Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.