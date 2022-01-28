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Спорт
28 января 2022  21:30

Плющев о сборной России на Олимпиаде: «Даже на групповом этапе не будет простых игр»

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Бывший главный тренер сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев в интервью ИА «Татар-информ» назвал основных соперников российской национальной команды на Олимпийских играх в Пекине.

«Это будут финны, конечно же, шведы. Мне сложно сказать, что привезут североамериканцы, но, судя по последним чемпионатам мира, какой бы состав они ни привозили... По крайней мере, они никогда не вешают нос и играют до конца. Сильнее наших или не сильнее – площадка определяет всё. Как на прошлом чемпионате мира и восьми первенствах до этого. Шведы, и финны, и чехи будут очень приличными. В этой же компании, я думаю, будут и швейцарцы, и Германия. У сборной России не будет простых игр даже на групповом этапе», - заявил специалист нашему корреспонденту.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

#олимпиада в Пекине #хоккей
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