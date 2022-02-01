Плющев о КХЛ: «Надо уважать свой хоккей, нельзя все время плыть и кого-то ублажать»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев в интервью ИА «Татар-информ» прокомментировал решение КХЛ приостановить регулярный чемпионат КХЛ из-за угрозы коронавирусной инфекции и не играть матчи во время Олимпийских игр в Пекине.

«Началась какая-то паника, беготня. То мы открываемся, то мы закрываемся, то мы будем продолжать, то не будем продолжать. Это говорит о том, что люди не просчитывали ситуацию. Ковид идет не первый сезон, он и в прошлом году был, и можно было предвидеть какие-то события. Но если не можете сами предвидеть, надо было консультироваться со специалистами. Можно выходить на определенные инстанции и хотя бы понять, что может быть, и от этого уже отталкиваться по календарю.

Надо уважать свой хоккей и ставить его, по крайней мере, не ниже того, что происходит у наших соперников. Нельзя все время плыть и кого-то ублажать. Должен быть четкий и жесткий регламент, независимо от того, кто там – китайский ли клуб, финский ли клуб или какой-либо еще. Все должно быть четко. Раз уж вы назвались не российской, а континентальной лигой, то будьте любезны выполнять те решения, которые вы сами приняли в регламент. Потому что любые мелочи подрывают авторитет и лиги, и хоккея.

Но люди сидят и ждут указаний, когда кто-то им скажет. Видимо, не сказали, что надо делать, тоже упустили ситуацию. Я так понимаю, что у нас сидят не руководители КХЛ, а исполнители решений чьих-то. Поэтому я не берусь сейчас предугадывать, как это должно быть, потому что календарь-то весь какой-то скомканный», - заявил Плющев.

Матчи чемпионата сейчас не проводятся из-за хоккейного турнира Олимпиады в Пекине. Ранее лига приостановила игры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.