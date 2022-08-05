Плющев о контракте КХЛ с «Фонбет»: «Договорные матчи возможны, а почему нет?»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал «Татар-информу» подписание партнерского соглашения между КХЛ и букмекерской конторой «Фонбет».

«Идет популяризация ставок, которые не несут в себе ничего положительного. Причем в первую очередь попадают под влияние молодые, которые ищут легких денег. Только вот обычно как бывает? Ты можешь выиграть что-то по мелочам, а потом остаться буквально без трусов», – заявил Владимир Плющев.

По словам эксперта, КХЛ не стоит заниматься ставками. Также тренер заявил, что допускает договорные матчи, в случае больших ставок.

«По идее, это вообще можно считать неким слиянием спорта и букмекеров. И черт его знает, во что это может вылиться. Может получиться, что кто-то важный поставит очень много и кто-то проиграет очень много. Я не уверен, что КХЛ надо этим заниматься. Смотрится это не очень хорошо, когда лига провоцирует и популяризирует ставки. Договорные матчи возможны, а почему нет? Если ставки будут очень велики, то возможно всё что угодно», – считает Плющев.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об атаках букмекеров на российский спорт.