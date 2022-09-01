Плющев о «Ак Барсе»: «Если Радулова убрать из первого звена, взорвется ядерная бомба»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» оценил селекционную работу «Ак Барса» и назвал проблемы, с которыми сталкивается в казанском клубе Олег Знарок.

«Знарок находится в тех рамках, в которые его поставила селекционная работа "Ак Барса". Ясно, что у Шипачева была связка с Кагарлицким, ну а Радулова убрать из первого звена – это все равно, что взорвать ядерную бомбу в "Ак Барсе" (смеется). С учетом всех этих факторов Знарок пытается создать хорошее второе звено. Но не знаю, как у него получится. Первые два звена действительно определяют очень многое в любой команде. Делать большой разрыв между двумя звеньями по мастерству, я думаю, чревато. На одном звене ничего не вывезти», – считает эксперт.

Также Владимир Плющев заявил, что Олег Знарок сталкивается с объективными проблемами в «Ак Барсе».

«Видимо, Олег Знарок тоже видит объективные проблемы, которые существуют в его коллективе, в "Ак Барсе". И он понимает, что до старта сезона осталось мало времени. И, видимо, были какие-то упущения на предсезонке.

Во-первых, ставка делается на одно ведущее звено. Были моменты, когда при розыгрыше большинства со льда вообще по две минуты не уходило звено Шипачева и Радулова. А все остальные только смотрели. Это может очень нехорошо сказаться на психологической атмосфере в "Ак Барсе". Какое бы ни было ударное звено, оно не должно без замен две минуты играть в большинстве. Если тренерский штаб рассчитывает на одно звено, то у других игроков команды развивается комплекс неполноценности. Сезон длинный, и таких вещей делать нельзя.

Во-вторых, в игре "Ак Барса" я не увидел достаточное количество комбинационных моментов. В основном расчет пока делается только на индивидуальное мастерство хоккеистов», – считает Плющев.

Казанский «Ак Барс» проведет стартовый матч чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против «Динамо». Начало встречи в 13:00.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Плющевым.