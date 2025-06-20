Плющев: «Никитину предложили такой контракт, что про гордость и другие моменты он забыл»

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Бывший главный тренер сборных России Владимир Плющев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» прокомментировал переход Игоря Никитина в ЦСКА, несмотря на то, что его уволили оттуда в 2021 году.

– Что касается моральной составляющей. Никитина ведь увольнял в 2021 году тот же человек, что сейчас приглашает обратно. Разве не должно быть чувства собственного достоинства у Никитина?

– Вы знаете, какой контракт ему предложил тот самый человек? (Cмеется.) Понятно, что это не его деньги, они были согласованы, насколько я понимаю. Тем не менее вопрос ставил таким образом, что Никитин забыл про все те моменты, которые были раньше. Тем более он приходит с высоко поднятой головой.

– Пятилетний контракт – действительно хороший довод со стороны Есмантовича. Но не слишком ли это рискованно после истории с Воробьевым?

– Я думаю, Есмантович тоже поставил многое на свою кандидатуру. Если у него все это дело не пройдет, могут быть выводы серьезные уже в отношении него. Когда такой контракт дается, значит, они рассчитывают, что победа будет однозначно и сразу же в этом сезоне. Но я сомневаюсь.

– Игорь Есмантович пошел ва-банк?

– Скорее всего, да, – сказал Плющев в интервью «ТИ-Спорт»