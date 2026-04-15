Плющев: «Квартальнов дает странные интервью, но он не должен отделять себя от команды»

Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

Постоянный эксперт «ТИ-Спорта» и бывший главный тренер сборных России, а также арбитр КХЛ Владимир Плющев в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» поделился мнением о поведении наставника минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова, который обрушился с критикой на свою команду после крупного поражения в третьем матче с против казанского «Ак Барса».

— У вас нет впечатления, что Квартальнову не хватает тренерского спокойствия, статности, чтобы внушать уверенность своим игрокам, как тому же Никитину?

— Эмоциональность Квартальнова — это его личное дело. Если он не делает определенных выводов, это его... Но и, как говорится, флегматичный Никитин — я думаю, это тоже внешне, а внутренне там все кипит и горит. Еще раз говорю, манера у каждого своя. Но я не берусь обсуждать ни ту, ни другую манеру ведения игры. По крайней мере, Квартальнов не первый год в команде, и игроки должны, наверное, его знать и привыкать. И он, наверное, какие-то должен делать выводы. Никитин тоже, давно уже со своим видением игры и действий на площадке — и с «Локомотивом», да и раньше с ЦСКА у него манера ведения игры одна и та же. Поэтому здесь нельзя говорить, что это хорошо или это плохо. Иногда, конечно, излишняя нервозность — она хуже, чем излишний флегматизм.

— У минчан легионерская линия обороны, которую называли возможно лучшей в лиге. Но в плей-офф допускает странные ошибки. Вопрос в психологии или легионерам уже ничего особо не нужно?

— Чтобы делать такие выводы или давать какие-то рекомендации, надо быть внутри команды. То, что у Минска добротные легионеры, я бы так сказал. Наверное, менеджеры поработали достаточно неплохо, потому что легионеры вытаскивали на себе львиную долю игр. И те условия, которые им созданы — это тоже хорошо, и они прекрасно понимают. Что там происходит, случилось — мне сложно сказать. Я думаю, что там какие-то вопросы, связанные с психологией.

Напомним, сегодня в Казани пройдет четвертый матч между «Ак Барсом» и «Динамо-Минск». Стартовое вбрасывание на льду «Татнефть Арены» назначено на 19:30 по московскому времени.