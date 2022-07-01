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Спорт
1 июля 2022  14:54
Артур Халилуллов

Плющев: «Команды Квартальнова всегда играли в одном ключе, у Знарка другое видение»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы «Ак Барса» на Кубок Гагарина после официального назначения Олега Знарка на пост главного тренера казанского клуба.

«Звездные игроки - еще не звездная команда, из сильных игроков нужно сделать коллектив, которому предстоит решать серьезные задачи. Не осмелился бы говорить, что «Ак Барс» стал основным претендентом на Кубок Гагарина, потому что проблем будет еще достаточно. Для того, чтобы психологически сплотить команду, нужны и время, и мотивация игроков. Думаю, работы у Знарка будет непочатый край, посмотрим, насколько он с этим справится. 

У каждого тренера свое видение игры, своя харизма. Какой бы тренер ни пришел, команда будет выглядеть иначе. Команды Квартальнова практически всегда играли в одном ключе, у Знарка другое видение», - цитирует Плющева ТАСС.

Напомним, что Дмитрий Квартальнов был уволен из «Ак Барса» после вылета казанской команды из первого раунда плей-офф 2022 года.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об официальном назначении Олега Знарка на пост главного тренера «Ак Барса».

#Ак барс #олег знарок #дмитрий квартальнов #хоккей #кхл
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