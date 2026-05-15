Плющев: «Если у нас Радулов в 40 лет – лидер в командах КХЛ, то какого уровня остальные?»

Бывший главный тренер сборных России и главный арбитр лиги Владимир Плющев в эксклюзивном интервью с «ТИ-Спорт» поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Александра Радулова и об уровне КХЛ в целом.

— Принято говорить, что Радулов – ключевая фигура полуфинальной серии с «Авангардом». Вас удивляет, что Александр смог получить уже третью молодость? Смог сработаться с обоими тренерами «Локомотива» — Никитиным, теперь с Хартли, хотя всегда все говорили, что у него характер не самый простой.

— Радулов в принципе на своей волне. Он играет ту игру, которую он играл всегда. Он ей не изменяет. Поэтому, кто стоит у руля — ему особо все равно. Главное, чтобы его личное эго не принижали в плане игрового времени. Он его получает достаточно, а всё остальное как делал, так и делает. И здесь вопрос совсем в другом: если у нас в 40 лет игрок — лидер в командах, то что у нас другие игроки вообще, какого уровня?

