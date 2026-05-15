Плющев: «Я не понимаю, почему с Буше не спрашивают. Его глупость в полуфинале вопиющая!»

Постоянный эксперт «ТИ-Спорта» Владимир Плющев не сомневается в превосходстве «Ак Барса» над «Локо» в финальной серии Кубка Гагарина, при этом отмечает вклад Радулова в успех Ярославля. Но большую заслугу в выходе в финал «Локомотива» он видит в Ги Буше, который, по мнению эксперта, провалил сезон. О чем еще рассудил Плющев – в интервью.





Фото: hawk.ru

«Превосходство «Ак Барса» в финале для меня откровением не стало»

— У вас не сложилось мнения по двум матчам, что «Ак Барс», даже учитывая поражение в первой игре, все-таки предпочтительнее?

— Для меня тут никакого откровения нет. Я ещё перед этой серией предполагал, что «Ак Барс» будет фаворитом. Поэтому то, что было в первом матче, особо не повлияло на моё мнение. Я остаюсь при своём.

— Были опасения, что «Локомотиву» может не хватить эмоций и сил на финал после такого затратного полуфинала с «Авангардом». Второй матч — это первый звонок, что это правда?

— Я бы не сказал, что «Локомотив» в физическом плане уступил «Ак Барсу», они доигрывали до конца игры в достаточно хорошем физическом состоянии. Они проиграли технико-тактическую игру. «Ак Барс» грамотно выстроил вторую игру, видимо, учёл некоторые моменты, которые были в первом матче, и проанализировал ситуацию, когда «Локомотив» играл с «Авангардом». Правильно выстроили игру, которая не позволила ярославцам до конца третьего периода создавать территориальное и материальное преимущество на площадке. Практически «Ак Барс» тушил все атаки, которые могли быть через центр, а именно через центр они достаточно опасны у всех команд. Из углов попробуй забить, я не знаю, как можно попасть в щёлочку, если там стоит достаточно интересный голкипер, который давно показал свою состоятельность в КХЛ.

— Есть мнение, что «Локомотив» полагается на свой узкий костяк игроков, и если его выключить, то все посыплется, в Казани же играет вся команда.

— У «Локомотива» не работает большинство — это очень серьёзный фактор в плей-офф. Они, имея определённые моменты, связанные с численным преимуществом, практически его не реализуют. Было один-два раза, но стабильности нет никакой. Поэтому в «Ак Барсе» чувствуют себя достаточно свободно: если появляется какой-то технический фол, они уверены в том, что вывезут эту двухминутку на ноль. Что и было и в первом, и во втором матче. Поэтому я думаю, что здесь не то что выключить кого-то из игры.

Фото: ak-bars.ru

Это, по-моему, Радулов пытался выключить защитника Миллера? Он всё пытался наскоками на него действовать, хотя тоже не понимаю, почему судьи не отреагировали. Ладно, раз простили — оттащили. Два простили — оттащили. Но он порывался еще и в третий раз — здесь однозначно двухминутный штраф. А в целом судьи в основном справились со всеми делами. Таких ляпов, которые были связаны с «Авангардом», не было.

«Если у нас игрок в 40 лет – лидер в командах КХЛ, то какого уровня остальные?»

— Принято говорить, что Радулов – ключевая фигура полуфинальной серии с «Авангардом». Вас удивляет, что Александр смог получить уже третью молодость? Смог сработаться с обоими тренерами «Локомотива» — Никитиным, теперь с Хартли, хотя всегда все говорили, что у него характер не самый простой.

— Радулов в принципе на своей волне. Он играет ту игру, которую он играл всегда. Он ей не изменяет. Поэтому, кто стоит у руля — ему особо все равно. Главное, чтобы его личное эго не принижали в плане игрового времени. Он его получает достаточно, а всё остальное как делал, так и делает. И здесь вопрос совсем в другом: если у нас в 40 лет игрок — лидер в командах, то что у нас другие игроки вообще, какого уровня?

— Кто определяет игру «Локомотива»? Эксперты высказывались, что сами лидеры вытащили полуфинал с «Авангардом», и сами решали как действовать. У вас есть такое ощущение? Или всё-таки Хартли держит всё в руках?

— Хартли — главный тренер, он в принципе руководит командой. И кто бы как ни хотел — никакой анархии на лавочке нет. Всё выходит... Другой вопрос, что особенно ничего нового в игру «Локомотива» он не внёс. «Локомотив» играет так, как играл при Никитине. И говорить о том, что игроки сами там что-то сделали...

Я думаю, что больше всего сделал в этой серии Ги Буше, который достаточно бездарно провёл последние матчи, начиная от пятого, шестого... Что там дальше, уже и говорить не о чем. Проиграл Ги Буше, и здесь вопросов нет. Как можно вести 2:0 за минуту с небольшим хвостиком и проиграть эту игру — это удивительно. Есть такие моменты, как взять тридцатисекундный перерыв после забитого гола 2:1... Есть момент, когда просто надо успокоить ребят и выпустить на последние временные отрезки самых опытных игроков... Какие проблемы? Нету. Омск был достаточно хорошо укомплектован. Поэтому все достижения «Локомотива» они могут спокойненько поделить с Ги Буше и поднять за него тост.

«Бросок Яшкина после свистка – некорректно, но прыгать вдесятером на одного игрока – это тоже некорректно. Жены на трибунах за головы держались»

— Вы упомянули Миллера. Как считаете, это лучший защитник КХЛ в нынешнем сезоне, на данный момент?

— Думаю, он один из лучших. У нас их не так много. Может быть, омский защитник Шарипзянов и Миллер — да, эти игроки выделяются на общем фоне. То, что Миллер делает в плей-офф — я видел его работу практически на протяжении всего матча — это ключевой игрок и в нападении, и в обороне. Очень грамотный, с хорошим катанием, с хорошим видением игры, с достаточно поставленным броском. А самое главное, что именно с броском, а не с щелчком. Он владеет хорошо и техникой владения шайбой, и кистевым броском. Поэтому — да, один из лучших.

Я не могу сказать — самый лучший, потому что на протяжении всего сезона Шарипзянов достаточно убедительно выглядел. Миллер немножко был в тени, но тогда «Ак Барс» сам вообще был в тени, они никак не могли разобраться, что они в этой жизни хотят... Я думаю, что руководитель республики привёл в чувство ребят, поэтому в плей-офф совсем другая команда.

— Потасовки во втором матче — это плюс или минус для финала Кубка Гагарина?

— По-моему, судейский комитет у нас ввел много новшеств, поэтому, судя по всему, даётся какой-то карт-бланш на все эти вещи. Они считают, что это привлекает зрителей, но зрителей привлекает мастерство игроков, а не эти стычки. Немножко грязновато, немножко провокационно, грубо говоря, не всегда это смотрится, тем более что каждый человек, который разбирается в нюансах хоккея, видит, кто зачинщик и для чего всё это делается.

Болельщики, конечно, всегда стоят на стороне своей команды, права она или не права — неважно, главное — не трогайте наших, наши самые лучшие. Но здесь вопрос в другом: хоккей — это не потасовки, тем более в плей-офф. Хоккей — это спектакль, это мастерство. А эти зрелища, я не думаю, что они украшают игру. Когда стенка на стенку друг друга полоскают по матушке, брызгают слюной и так далее. Это не совсем хорошо смотрится. Но тем не менее многие комментаторы в том числе считают, что это часть хоккея. Это не очень хорошая часть хоккея. Ещё раз говорю, что без неё игра в любом случае смотрелась бы неплохо.

Фото: ak-bars.ru

— Бросок после свистка от Яшкина или падения Артёма Галимова после не самых сильных ударов. Перебор или часть хоккея?

— Я могу так сказать по поводу броска после свистка Яшкина: там даже комментаторы сказали, что стоял такой гул, что Яшкин мог не слышать свистка. Хотя в принципе это некорректно.

Вопрос в другом: когда на одного нападает десять человек — это тоже некорректно. Поэтому в этом плане как таковых потасовок один на один особенно никто не дрался. А кто пытался драться, того оттаскивали, он как петушок там прыгал, скакал, а толку не было никакого от него, кроме показухи. И жёны сидели, за головы держались на трибунах. Поэтому здесь вопрос другой. Я совершенно не оправдываю Яшкина в этом моменте, вопрос в другом: если он умышленно это делал, то, конечно, это немножко подленько. Если он просто не слышал свистка, как комментаторы отмечали, — это другой вопрос. Но тем не менее, по сторонам надо смотреть, и если игроки останавливаются, то надо хотя бы понять: был свисток или не был свисток, что произошло.

Что касается Галимова, это перебор, я считаю. Но здесь виноваты судейский комитет, СДК, кто там у нас? Если человек на протяжении нескольких матчей всё это делает, то по крайней мере надо было принять гораздо раньше меры и жёстко наказать. Не наказывают штрафными минутами — накажите деньгами, чтобы человек понял, что такие вещи делать нельзя. А когда всё это спускается с рук, вроде как это незаметно никому, хотя все это видят.

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив»

У нас есть игрок такой — Вадим Шипачёв, которому говорят: «Ты постоянно делаешь эти рыбацкие дела», он отвечает: «Я же в интересах команды». Я знаю, что в НХЛ за такие дела у людей иногда снимали капитанские нашивки, и после чего им было сложно заключить достойные контракты, хотя игроки сами по себе были очень достаточно яркие.

— Ваш прогноз: эта серия затянется до седьмого матча или всё-таки одна из команд явно сильнее?

— Я не думаю, что будет седьмой матч. Если «Ак Барс» заберёт две игры у себя дома, я не думаю, что он будет перетягивать это дело. Думаю, что уже в шестом матче тогда все вопросы решатся.

В «Тракторе» назначают тренеров из канадских «Золотых шайб», на перспективу там никто не смотрит

— «Трактор» сейчас объявил о назначении нового тренера Скотта Гордона. Как это решение оцениваете, учитывая опыт Бенуа Гру?

— Люди живут сегодняшним днём, их вдолгую не интересует, поэтому все надеются на стариков Хоттабычей, которые приедут: «Барин к нам приедет, барин нас рассудит». Но что-то не получается. Точно так же, как не получилось у предшественника в «Тракторе», точно так же, как не получилось у Буше в «Авангарде», ну и у многих других.

Челябинск — хорошая школа с традициями, с историей своей, с хоккейной культурой, она много дала российскому хоккею, советскому хоккею. Вообще очень ярких интересных ребят, которые все защищали цвета сборной СССР и притом не просто защищали, а выигрывали. И канадские профессионалы ощутили мастерство челябинцев на своём горбу. Поэтому когда хватаются вот так вот... Я комментировать это не хочу, пускай ребята ещё поиграются. Вопрос в другом: кто-то за эти вещи должен спросить в конце концов. В спорт вваливают колоссальные деньги, а о перспективе вот сейчас никто не думает.

— К вопросу «с кого-то спросить»: Волков сохранил свой пост после не самого удачного сезона. Заслужил ещё шанса?

— Ещё раз говорю: есть руководство, которое должно смотреть на перспективу построения команды, а не на сегодня. Там это сиюминутные ребята, сиюминутные тренеры. Буше решил на следующий сезон взять реванш, оставшись после провального сезона, притом который он и провалил. Но я не уверен, что у него на следующий сезон получится. Потому что в этом сезоне у него был железный шанс, всё делалось для него, всё было, все его «ахи-охи» исполнялись на раз.

Фото: hctraktor.org

Генеральный менеджер там вообще, я так понимаю, не при делах, он всё время под козырёк берет — чтобы как бы ни делалось. Я читал его интервью, что всё в порядке, мы двигаемся дальше. А куда вы двигаетесь дальше, если вы вчистую завалили сезон? Вчистую! И спрашивается тогда: а какая у игроков будет психология на следующий сезон? Они будут доверять главному тренеру в тяжёлых матчах?

— Буше и Гру хотя бы тренировали в НХЛ и АХЛ перед приходом сюда. А Скотт Гордон – из ещё более низшей лиги.

— Что лишний раз говорить о том, что оценивать эти совершенно непрофессиональные поступки? Это их дело. Руководители уровня президентов клубов должны видеть всё это дело на перспективу. Если они хотят заниматься командой, и если они хотят видеть команду сильной и интересной, чтобы болельщики болели неистово не просто потому, что они челябинцы, а потому, что это команда их, которая создана из недр челябинского хоккея. Думаю, что это уровень мышления: «Давайте сегодня и сейчас, а завтра хоть потоп». Но что-то не получается сегодня. Не думаю, что получится на следующий год. А вообще, конечно, если брать из «Золотой шайбы» канадских, американских или шведских тренеров — это уже действительно, наверное, перебор.

«Я не понимаю, почему с Буше никто не спрашивает. Омск влупил такие деньги, а он сезон провалил!»

— Вижу, что тема Гру больше всего вас волнует в последнее время...

— Нет, она меня совершенно не волнует. Просто, когда читаешь его интервью и не можешь понять, что происходит. Когда человек не может объяснить, почему он проиграл четыре игры кряду. Когда явные проколы в игре его личные, как руководителя команды, он начинает что-то объяснять, и вдруг появляется интервью: «Мы будем перестраивать команду на молодежь». Подожди, дружок, ты целый год говорил, что молодые не нужны, нужны другие игроки, а ты с ними ничего не решил. Что же ты хочешь решить с молодыми? Я не люблю, когда из меня делают дурака. Или он на дураков рассчитывает? Ребят, терпите всё это дело.

— Помимо этого он отметил слабую работу менеджмента, что ему не хватило игроков. Вы на чьей стороне в этой истории — Сопина или всё-таки Буше?

— Я не знаю, кто комплектовал команду, но знаю одно: все «охи-вздохи» Буше исполнялись. Находили тех игроков, которых именно он хотел. А то, что он никого из своих молодых не подтянул, да еще и завалил всю молодежку, пригнав туда каких-то своих знакомых официантов — спрашивать с него надо по полной программе. Но у нас перед иностранцами почему-то все на цырлах ходят. Я не понимаю почему. Они приезжают зарабатывать деньги, им платят хорошие деньги. Так вы и спрашивайте за эти деньги, а не смотрите в глазки, как мартовские коты.

— Он играл всю серию едва ли не с пятью защитниками и одиннадцатью нападающими. Здесь не НХЛ и короткая скамейка не сработает, о чем предупреждали.

— С кого спрашивать? Я не пойму. Если он сам определил тактику НХЛ и не понял, что там площадки совершенно другие, другой подход к игре, другое построение — и оборонительной, и в атаке. Он решил перенести то, что не надо переносить сюда. Перенес и получил. Если бы он ушел с площадки в последних двух матчей, команда сама бы сыграла. У Александра Свитова хватило бы ума сказать ребятам: «Ребят, не надо выбрасывать шайбу через борта. Выбрасывайте ее или парашютом, если тяжело, или через борт отскоком». Это позволяло бы соперника лишний раз раскручивать и пытаться войти в зону. А они, когда судьи привозят им шайбу, вбрасывают и вбрасывают, сидят на их плечах. Все вопросы к нему должны быть. Я не понимаю, почему их нет. За такие деньги, которые влупил Омск в этот сезон, надо спрашивать.

Фото: hawk.ru

— Он не очень гибок оказался в финале, не искал других решений, кроме как играть с теми же сочетаниями и игроками, в кого верил в регулярке.

— Я не хочу лишний раз что-то говорить. Это он проиграл. Проиграл с учетом судейского фактора, но фактор был в одной игре, а во всех остальных — это его игра. Вчистую проиграл. За 19 секунд проиграть игру, которая могла спокойно решить исход всей серии… Она и должна была решить. Обсуждать, как он там — я уже не хочу. Я видел одно: была жесткая установка, особенно в шестом матче — выбрасывать шайбу из зоны при счете 2:0. Зачем? У тебя хороший состав, есть игроки, которые могут подержать шайбу, могут контратаковать. А у них все, что в зоне было — сразу из зоны вон! Глупость, которую показал этот тренер, просто вопиющая. Об этом говорят все, только по-разному. То, что это его прокол — я не понимаю, почему с него не спрашивают. Тем более, что он развернул свои грабли в другую сторону: теперь будет заниматься с молодыми. Что ты будешь делать? Еще года три рассказывать руководству Омска, что «мы же молодую команду собираем, нам надо время, чтобы мы созрели»? Как он сказал на пресс-конференции: «Локомотив» собирался пять лет». Дружок, «Локомотив» собирался пять лет для того, чтобы выиграть. Но тебя пригласили, чтобы ты выиграл в этом сезоне, а не пятилетку устраивал. Тебе дали всё для этого. Что ты хотел, то ты получил. Какие проблемы?