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Спорт
18 марта 2022  17:11
Артур Халилуллов

Плющев: «А молодые выросли у Квартальнова? В ЦСКА в состав не проходили Кучеров и Гусев»

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в интервью «Татар-информу» не согласился с мнением, что наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов умеет работать с молодежью.

«Иногда люди вешают большие ярлыки по поводу того, кто умеет работать с молодежью, кто не умеет. Когда Квартальнов работал в ЦСКА, у него в состав не проходили Кучеров и  Гусев. Он их менял на других игроков, которые по каким-то родственным моментам относились к нему самому. В «Локомотиве» и без него молодая команда была. Она так и не добилась никакого результата. Если он умеет работать с молодыми, то результат-то где?», - задается вопросом Плющев.

Также специалист оценил прогресс Артема Галимова и Дмитрия Воронкова в «Ак Барсе».

«А какие молодые выросли при Квартальнове? Галимов, Воронков, Журавлев, Сафонов? Знаете, я бы отметил одного Галимова, если уж на то пошло. У остальных чего-то выдающегося я не увидел. Дело в том, что молодые игроки, если ты умеешь с ними работать, системно идут. А здесь разовые дела, и все», - считает Плющев.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью Владимира Плющева.

#Ак барс #дмитрий квартальнов
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