Плющенко заявил, что готов взять отстраненную украинскую фигуристку в сборную России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал отстранение фигуристки Анастасии Шаботовой из состава сборной Украины из-за поставленного лайка в социальных сетях. Ранее Шаботова оценила пост, в котором Плющенко заявил о поддержке спецоперации на Украине.

По словам известного фигуриста, он готов взять отстраненную украинскую фигуристку в состав сборной России.

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы её взять в сборную России, ждём её. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя. А России вообще ничего нельзя делать. Отстаивать свои права нельзя, мы не будем больше слабой страной. Курс, взятый президентом, правильный, всем надо сплотиться и быть вместе, отстаивать нашу Родину и страну», – цитирует Плющенко Metaratings.

Напомним, ранее Татьяна Навка эмоционально отреагировала на ситуацию с допинг-скандалом с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.