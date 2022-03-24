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Спорт
24 марта 2022  11:07
Дамир Садриев

Плющенко заявил, что готов взять отстраненную украинскую фигуристку в сборную России

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал отстранение фигуристки Анастасии Шаботовой из состава сборной Украины из-за поставленного лайка в социальных сетях. Ранее Шаботова оценила пост, в котором Плющенко заявил о поддержке спецоперации на Украине.

По словам известного фигуриста, он готов взять отстраненную украинскую фигуристку в состав сборной России. 

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы её взять в сборную России, ждём её. Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя. А России вообще ничего нельзя делать. Отстаивать свои права нельзя, мы не будем больше слабой страной. Курс, взятый президентом, правильный, всем надо сплотиться и быть вместе, отстаивать нашу Родину и страну», – цитирует Плющенко Metaratings.

Напомним, ранее Татьяна Навка эмоционально отреагировала на ситуацию с допинг-скандалом с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

#фигурное катание #евгений плющенко
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