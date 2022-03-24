«Этим людям должно быть стыдно»: Навка жестко прокомментировала допинг-скандал с Валиевой

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка эмоционально отреагировала на ситуации с допинг-скандалом с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. По мнению заслуженной спортсменки, скандал с Валиевой на Олимпиаде – 2022 был спровоцирован международными чиновниками.

«Скандал с Валиевой? Думаю, что был высосан из пальца. Мы видели отвратительное поведение международных спортивных чиновников, их издевательства над девочкой. Я надеюсь, что эта неприятная история её закалит, сделает сильнее, она выстоит и ещё добьётся больших побед. И завоюет золотую олимпийскую медаль для России. А этим людям должно быть стыдно за то, как они себя проявили», – цитирует Навку «Спорт день за днём».

Напомним, ранее стало известно, что Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева выступит на Кубке Первого канала, который пройдет в Саранске с 25 по 27 марта.